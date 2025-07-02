YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! 3 Temmuz 2025 / Sayı 1846!

Merhaba

Z. Doğan Koreli’nin yazısı ve Miyase İlknur’un söyleşisi ile Sir Arthur Conan Doyle ve Seyfettin Araç kapağımızda.

Sir Arthur Conan Doyle, “Değişim ve hareket, durgunluktan iyidir” dediğinde büyük olasılıkla devinimin; büyüme, yaratıcılık ve canlılık için vazgeçilmez olduğunu kastediyordu. Dinamizm ve aksiyondan beslenen ikonik karakteri Sherlock Holmes’ü de bu yaratıcı uyarımla maceradan maceraya koşturdu tam 4 roman 56 hikâyede.

Onun başarılı bir hekimden dünyaca ünlü bir yazara dönüşme yolculuğu da durmaksızın yeniye evrilme anlayışı sayesinde gerçekleşir. Bunu da Edinburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden hocası Prof. Joseph Bell sağlayacaktır.

Bell’in mantıksal akıl yürütme yeteneği ile hastalarının dış görünüşlerine yansıyan küçücük ayrıntılardan rahatsızlıkları hakkında derinlikli çıkarımlar yapabilme becerisi, Doyle’u fazlasıyla etkileyerek yazın tarihin en unutulmaz dedektifinin yaratımına esin olacak, yanı başındaki bu benzersiz kaynağı laboratuvarların soğuk ve kasvetli ortamlarından çekip fantastik bir karaktere dönüştürerek ölümsüzlüğe ulaştırmayı başaracaktır.

Sir Arthur Conan Doyle’un yaşamı ve çok geniş yelpazedeki çalışmaları azmin, yaratıcılığın ve yenilik peşinde koşma hevesinin güçlü bir simgesidir. O, değişimi kucaklayıp sürekli yeni deneyimler peşinde koşarak yazınını zenginleştirir. Mirası, yazın dünyasında seçkin bir iz bırakır. Z. Doğan Koreli’nin yazısı...





Mardin’in kadim topraklarından aldığı esini kalemine taşıyan Seyfettin Araç’ın, 20 Eylül 1982’de Mazıdağı’nda başlayan yaşam yolculuğu, onu farklı kültürlerin harmanlandığı kentlerde şekillendirdi. Bu zengin coğrafyanın izleri, her bir kitabına derinden yansıdı.

Kitaplarında insan ruhunun derinliklerine inerek aşkı, yalnızlığı ve toplumsal meseleleri özgün ve içten bir üslupla işleyen Araç, 2020’de yayımlanan Kent Şiirleri (Ceres Yayınları) ile şiirle başlayan yazın serüvenine, 2021’de Sevgili Yalnızlık (Doğan Solibri) ve 2023’te Unutulmuş Topraklar (SRC Kitap) ile devam etti. Bu yıl ise bir ilki gerçekleştirerek 6 farklı anlatıcının olduğu romanı Zamanı Tanrı Yaşar (Kırmızı Yayınları) ile okuyucularla buluştu.

Bir önceki romanı Unutulmuş Topraklar, Éditions L’Harmattan tarafından Haziran ayındaki Paris Kitap Fuarı’na hazırlandı ve Collection Regards Turcs bölümünde Fransızca ismiyle “Terres Oubliées” başlığıyla Fransızca çeviri ve baskısıyla okuyucu karşısına çıkıyor. Yeni romanı Zamanı Tanrı Yaşar ise İngilizce, Almanca ve yine Fransızca çevirileri ile Avrupalı okuyucularla buluşmak için gün sayıyor.

Miyase İlknur’un söyleşisi...





- Feridun Andaç (“Yol arkadaşımız: Alberto Manguel!” / Borges’in Evinde, Çeviren: Cem Akaş, YKY),

- Adnan Binyazar (Yücel Feyzioğlu, Niran ile Ziryab, Doğu Batı Yayınları),

- Y. Bekir Yurdakul (Bengt-Erik Engholm, Maymundan İnsana İnsanlık Tarihi, Çeviren: Ali Arda, Dinozor Genç),

- Necdet Neydim (“Küçük Prens kutsal bir metin midir?”),

- Doç. Dr. Ozan Zengin (Serdar Şahinkaya, Başvekil İsmet Paşa’nın 30 Ağustos 1930 Sivas Nutku Işığında Osmanlı’dan Cumhuriyet Demiryolu Meselesi: Bir Karış Fazla Şimendifer: “Ekmeğimizi kurtardık, gömleğimizi de kurtaracağız”, Telgrafhane Yayınları),

- Erkan Ataçay (Jean-Paul Roux, İran ve İranlıların Tarihi - Başlangıcından Günümüze, Çeviren: Erkan Ataçay, Doğu Batı Yayınları ),

- İlayda Demirok (İsmail Güzelsoy, Saf - Suya Anlat, İthaki Yayınları),

- Kaan Egemen (Faruk Duman, Adasız Deniz, Yapı Kredi Yayınları ),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

Kitap Dergi, YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...

Unutmayın; her gün Cumhuriyet her perşembe Cumhuriyet Kitap Dergi okunur!



