YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! 31 Temmuz 2025 / Sayı 1850!

Merhaba

Usta gazeteci ve yazar Mine G. Kırıkkanat, Ateş ve Kül ile tamamlamayı tasarladığı otobiyografi serisinin ilki olan Barut (Kırmızı Kedi Yayınevi) ile kapağımızda.

Barut, Mine G. Kırıkkanat’ın yaşamının ilk 30 yılını konu alıyor.

27 Mayıs’ı, Kırıkkanat’ın ailesi iki koldan karşıladı. Dayısı Fethi Bozkır, ihtilalci subaylar tarafından tasfiye edilen bir askerdi. Sonrasında AP’ye girerek CHP’nin karşısında yer aldı. Kırıkkanatlar ise hep CHP’liydi. Kırıkkanat’ın kardeş gibi büyüdüğü, bugün AKP’nin önde gelen isimlerinden olan kuzeni Volkan Bozkır’la siyasi ayrılığının o günlere dayandığını okuyoruz. Kırıkkanatlar ve Bozkırlar aynı masaya oturduklarında siyaset konuşmadan akraba kalmayı becermişler.

Yaşam, insanı var eden koşullar içinde verdiği savaşın tamamıdır ya... Barut’u okurken Kırıkkanat’ı var eden koşulları ve elbette öfkesinin de sebebini anlıyorsunuz. Barut, onun yalnız ayakta kalma öyküsü değil. Türk basınının ataerkil dünyasının bir kadın için ne denli zorlu olduğunun da tecrübesi.

Kalem, yazarlık, gazetecilik hatta edebiyat eril birer kelimeye dönüşürken Kırıkkanat saçını topluyor, kılıcını çekiyor ve savaşmaya başlıyor. Hayır, bunu erkeklerin dünyasına ayak uydurarak yapmıyor. Savaşını kadın olmakta ısrar ederek kazanıyor.

Sözünü ettiğimiz kavga becerisi de bu öykünün içinde şekilleniyor. Elbette aşkları da...Tırnakları da erkeklerin dünyasında sağ kalmaya çalışırken bileyleniyor. Barış Terkoğlu’nun yazısı...

- Necdet Neydim (“Tom Sawyer, Huckleberry Finn ve Mark Twain!”),

- Feridun Andaç (“Bir Rönesans insanı: Sait Maden!”, Bütün Şiirleri, Everest Yayınları),

- Gültekin Emre (Hakan Cem, Papa Scala, Tendeki Huy, Pikaresk Yayınları),

- Adnan Binyazar (D. H. Lawrence, Dokundun Sen Bana, Çeviren: Ünal Aytür, Yapı Kredi Yayınları),

- Sevdagül Kasap (Bahriye Çeri, İstanbul’un Edebiyat Haritası, Masa Kitap),

- Prof. Dr. Şaduman Halıcı (Hakkı Uyar, Yurtta Barış - Paşaların Barışması, Doğan Kitap),

- Seher Cesur Kılıçaslan (Pascal Rabaté, François Ravard, Olasılıklar Yasası, Çeviren: Hasan Can Utku, Desen Yayınları),

- Y. Bekir Yurdakul (Aslı Tohumcu, Hortlakları Durdurun, Can Çocuk),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar..

Gamze Akdemir

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