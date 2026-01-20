YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! / Sayı 1875! / 22 Ocak 2026

1960 kuşağı toplumcu şairlerinden, edebiyatçı, şair, yazar, çevirmen, denemeci, öğretmen, köşeyazarı, dergi yöneticisi, editör, ansiklopedi ve sözlük yazarı gibi kimlikleriyle yaşayan büyük ustalarımızdan Eray Canberk, “muhterem”, “tam bir İstanbul efendisi” olarak da bilinir.

1970’li yılların sonlarına doğru, İstanbul-Cağaloğlu’nda ideolojik (Atatürkçü, toplumcu, Anadolucu) olarak birbirine yakın yazar, gazeteci, bilimci ve sanatçıların oluşturduğu Perşembeciler topluluğunun ilk kurucularındandır.

Perşembe dostları, Yusuf Çotuksöken, M. Sabri Koz, Adil İzci, Kemal Bek’in yayına hazırladığı ve Heyamola Yayınları tarafından yayımlanan Eray Canberk Armağanı: “Muhterem” Bir İstanbul Efendisi adlı, hakkındaki yazılar ve belgelerin yedi bölümde toplandığı armağan kitapta da onun hemen bütün kişilik özellikleri (dürüst, yardımsever, insancıl), sanatçılık (az ve öz yazmıştır; özgün bir şairdir; “poetika” sözcüğü için “şiirce” sözcüğünü önermiştir), yazarlık (çevirileri ve denemeleri ile Türk edebiyatına önemli yazınsal katkıları olmuştur) gözler önüne seriliyor.

BEHÇET NECATİGİL VE ERAY CANBERK

Ve Behçet Necatigil... “Şairlerimiz için beyitler” adlı şiirde, “Kitaplarda Ölmek” şiirine göndermeyle “parantezi kendi eliyle açtı, kendi kapatıp gitti/ parantezleri aşan Necatigil, aradaki Behçet’ti” diye yazan Eray Canberk’in üzerinde Behçet Necatigil’in etkisi kuşkusuz yadsınamaz.

Öyle ki Doğan Hızlan’ın dediği gibi “Eray Canberk şiiri Behçet Necatigil’in şiirinin bugünkü yazılışıdır”.

Ayşe Sarısayın’ın yazdığı gibi “‘Yaz Düşünceleri’ adlı şiirinde dünyanın acılarına, olumsuz gidişata, savaşlara, hunharca tahrip edilip tüketilen doğaya değinerek ‘olumsuz bir düşünce, bir yorum’u dile getirdiği halde şiirin ‘iyimser olmalı yaz düşünceleri’ dizesiyle sona ermesinden mi, yoksa ‘Onlar’ adlı şiirinin ‘herkesten bir şey öğrenilir çocuklardan bile/ yaşlılardan en çok da umutsuzlardan/ umut öğrenilir yüreklilerden, gurbete çıkmışlardan’ dizelerinin etkisiyle mi, Eray Canberk’in şiirlerinin çoğu iyimser olma isteği yaratmıştı bende.

En zor koşullarda bile umutlar tükenmemeliydi, dünyayı yaşanır kılmanın tek yolu umudu beslemekti. (...)

Her seçimin, her tercihin bir bedeli olduğuna inandığım, kuşkusuz babamın da etkisiyle ödemek ve ödeşmek kavramlarını önemsediğim için belki, ‘Ebrular’ bölümündeki kimi dizeleri de unutulmazlar arasına girmişti hemen: ‘sevdadır hayatımızın tamamlayanı/ ki ödenir ancak acıyla/ ya da karşılıklı/ -çileyle ve sabırla-’”.

