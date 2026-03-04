YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! / Sayı 1881! / 5 Mart 2026

Usta gazeteci ve yazar Orhan Bursalı, ilk baskısı 2010, ikinci baskısı 2012 yılında yapılan ve yenilenmiş, genişletilmiş baskısıyla kısa süre önce Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanan anıt kitabı Ulus Yıkıcılığı Zamanları ile kapağımızda.

İncelemesinde “Ulus-ulus devlet artık yoktur zırvalarına karşı bir yurtsever politik tepki olarak ve gerçeği savunma sorumluluğunu duyarak” yazdığını belirttiği kitabında ulusal kimlik bilincinin toplumdaki yeri/düzeyi, “Türkiye’nin yarım kalmış ‘ulus inşası’”na dikkat çekiyor öncelikle Bursalı.

Pek çok sosyalistin, ulus devlet ve ulusalcılık ile sınavını; solda ayrışmayı süratle tetiklemiş ulusalcı ve ulusalcılık kavramlarının “postmodern zırvalarla” nasıl “tu kaka” kılındığını ortaya koyuyor.

Ulus yıkıcılığının, ulusu çözme girişimlerinin büyük bir tepki çektiğinin ve bu faaliyetin ters yönde akımı körüklediğinin altını çiziyor.

Kitapta “Kürt sorunu” gibi etnisite konuları kapsam dışında olsa da diğer yandan “Bugünlerde ise Kürt meselesinin çözümü temelinde Osmanlıcı genişleme politikası daha sert ve ciddi olarak gündem

e gelince, Türk-Kürt-Arap ittifakından resmi olarak bahsedilince (Suriye kastediliyor tabii), piyasada uzun süredir bulunmayan kitabın güncellenerek üçüncü baskısının yapılması şart oldu” diye yazıyor.

Sonra üçüncü baskının önsözünü ve katkı bölümünü tamamen Trump ile birlikte yaşanan yeniden ulusal devletin çıkarları gerçeğine güçlü geri dönüşe ayırıyor Bursalı.

“Dünya durmadan yeniden kurulurken” vurguladığı gibi küreselleşme ve uluslararası bağların, tek başına, ulusal devletlerin sonunu getiremediği ortadayken konuyu ülkemiz özelinde nasıl değerlendirdiğini de öğreniyoruz.

Ve Ulus Yıkıcılığı Zamanları’nı ilk yazdığı 2010 yılından bu yana gelinen noktada şu anki duruma yorumunu ve ulusalcılığın aydın kesimdeki ağırlığını koruyup korumadığını da.

Orhan Bursalı ile İlhan Selçuk’un anısına adadığı anıt kitabı Ulus Yıkıcılığı Zamanları’nı konuştuk. Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- M. Sadık Aslankara (“Roman geçmişimiz”),

- Öner Yağcı (“İnsanlığın direnen şiirini omuzlayan ‘tepeden tırnağa özgür’ bir şair: A. Kadir!”),

- M. Sadık Aslankara (“Edebiyatın ebedi yolcusu: Necati Tosuner!”),

- Can Uyar (“Atatürk’ün Silah Arkadaşı Cemil Cahit Toydemir’in Anıları: Milli Mücadele, İsyanlar, İkinci Dünya Savaşı / Yayına Hazırlayan: Cemil Bezmen / Kronik),

- Onur Atamözer (Haluk Atamözer, Uğruna Şiirler Yazdığım Kadın, Elpis),

- Y. Bekir Yurdakul (Justyna Bednarek, Siyah Çorap Çetesi, Çeviren: Filiz Özdem, YKY Doğan Kardeş / Mustafa Orakçı, Dokuz Canlı Kedi, Timaş),

- Mavisel Yener (Dilge Güney, Anomali, Tudem),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

