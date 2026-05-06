YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1890! 7 Mayıs 2026

Usta yazar, çevirmen ve eleştirmen Ülker İnce, Kavun Acısı (Tekin Yayınevi) adlı kitabıyla kapağımızda.

Kavun Acısı, İnce’nin ağırlıkla 2020-2022 yılları arasında “Dile Dair” ve “İnsana ve Hayata Dair” başlıkları altında Cumhuriyet gazetesi Pazar Eki’nde ve “Okumalar” başlığı altında Cumhuriyet gazetesi Kitap Eki’nde yayımlanmış, okuduğu bazı kitapların kendisine çağrıştırdığı düşünceleri içeren yazılarından oluşuyor.

Kitapta, İnce’nin Konstantin Kavafis’le ilgili yazılarından 1990 yılında Argos dergisinde yayımlanmış, “Başka Bir Kent Arama” şiirinden hareketle kaleme aldığı yazısı da yer alıyor.

Yazarın dil üzerine yazılarında amaçladığı; Cumhuriyetin Dil Kurumu, Tercüme Bürosu gibi kurumlar, dilin arılaştırılması hareketi gibi bilinçli ve programlı hareketler eliyle yaptığı gibi dil sevgisi ve dil bilinci kazandırmak, dili önemsetmek.

Ülker İnce ile Kavun Acısı odağında “Dil, bir ulusun var olmaya devam etme savaşının bir parçasıdır” dediği dil ve yazılarında önemle ve ısrarla dikkat çektiği “Bizim için dili kaybetmek matematiksel düşünceyi ve mantığı da kaybetmeyi içeriyor. O yüzden öğrencilere çevirinin genellikle sanıldığı gibi bir dilde yazılmış bir metnin sözcük ve yapılarını başka dile aktarmak olmadığını özellikle vurgularız” dediği çeviri konusunu konuştuk.

Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- Ahmet Antmen (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Şiir Antolojisi / Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Öykü Antolojisi / Can),

- Figen Atalay (Betül Çotuksöken / Antropontolojinin Işığında Eğitim Felsefesi - Felsefenin Gör Dediği 3, Alfa),

- Feridun Andaç (“Başkentin kuruluş öyküsüne tanıklık!” / Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933, Editörler: Ali Cengizkan, Müge Cengizkan, Koç Üniversitesi, Vehbi Koç Vakfı Yayınları / Le Corbusier, Mimarlık Öğrencileriyle Söyleşi, Çeviren: Samih Rifat, YKY),

- Ali Çelebi (Amanda Peters, Yaban Mersini Toplayıcıları, Çeviren: Aslı Perker, Beyaz Baykuş Yayınları),

- Y. Bekir Yurdakul (“Kanatları var bu öğretmenin!” / Hanzade Servi / Yeni Öğretmeni Unutma / İthaki Çocuk),

- Dolu dolu Vitrindekiler, kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında 10 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, sosyal medya yayınına konuk olduğu muhabirimiz İrem Karataş’a Kitap Eki’miz hakkında övgü dolu sözler sarf etti:

“Cezaevindeki tek pencere Cumhuriyet’in Kitap Eki’ydi. Cumhuriyet’in her perşembe kitap eki var. O kadar kıymetli ki... Orada bizim en önemli ve kıymetli şeyimiz kitap okumak. Yeni çıkan kitaplara bu ek sayesinde ulaşıyoruz. Bütün cezaevlerinde internete ulaşamayan insanlar buna muhtaç. Emeği geçenlere teşekkür ederim.”

Bizler de kendilerine ve tüm okurlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Adalet ve kitaplarla dopdolu bir ömür diliyoruz.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

