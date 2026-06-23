YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1897! / 25 Haziran 2026

Merhaba,

Ülkenin, toplumun, bilimin, sanatın, kültürün, barışın başına bela iktidarlara karşı mücadelelerle dolu, daha iyi bir yaşam mümkün inancıyla anlamlı bir yaşam sürmüş / süren usta gazeteci, yazar, insan hakları savunucusu, barış eylemcisi Zeynep Oral, 80 Yaşım Merhaba (İnkılâp Kitabevi) adlı yeni kitabıyla kapağımızda.

80 Yaşım Merhaba, Zeynep Oral’dan hem kendine hem ülkesine tanıklık etmiş bir ömrün durup geriye bakma cesareti. Kitabında 80 yıllık yaşamının birikimini yalnızca anlatmıyor, onu yeniden yaşıyor Oral.

Bir gazeteci olarak kendi belleğinde dolaşırken Türkiye’nin yakın tarihine de dokunuyor: Sokakların sesi, meydanların kalabalığı, seçimlerin gerilimi, kaygılar ve umutlar hepsi bu sayfalarda yankılanıyor:

“15 Şubat benim yaş günüm. 2025’te o gün tam da benim köşe yazımın çıkacağı güne rastlıyordu. O gün Cumhuriyet’teki yazımın başlığını ‘80 Yaşım Merhaba’ koydum. Ve bilinçaltımda kitabı yazmaya başladım.

Bir yıl boyunca 80. yaşımda ilerlerken duygularıma ilişkin notlar tutmaya başladım. Ama malum; burası Türkiye, o zaman şu bir yıl içinde yaşadıklarımızı yaşayabileceğimiz aklımın ucundan bile geçmiyordu.

Düşünsenize; henüz 19 Mart’ı yaşamamıştık. Cumhurbaşkanlığına en güçlü aday olan Ekrem başkana ve tüm çalışma arkadaşlarına bütün bu zulüm ve haksızlık yapılmamıştı. Kayyımlar egemenliği kurulmamıştı.

CHP’ye karşı bu husumet, partiyi bölme işlemleri dolu dizgin ele alınmamıştı. Şantaj, tehdit, zorbalık, mafya yöntemleriyle iyi insanlar hapse atılmamıştı. “Yeni Türkiye” deyip duruyorlardı. Ama kimse bunca hak hukuk ve anayasa tanımazlık beklemiyordu doğrusu!

Zaten son yıllarda eğitimden adalet sistemimize, ekonomik rezilliklerden yaşam biçimine müdahalelere usul usul, sinsi sinsi başta laiklik olmak üzere Cumhuriyet ilkeleri kemiriliyordu.

Açıkça bir karşıdevrim uygulanıyordu. İşte ben bunları kendi köşemde not ederken öyle dolmuşum ki 79 artı bir yılda bu kitap ortaya çıkıverdi. En çok, şu son 20 küsur yılda neleri yitirdiğimizi dile getirmek istedim.”

Zeynep Oral ile yeni kitabını konuştuk. Gamze Akdemir’in söyleşisi…

- M. Sadık Aslankara (“‘Okur’ dediğimiz, kim o?”),

- Ata Devrim (“Öğretileri ışığında Kant’ın yapıtlarına bir bakış!”),

- Mehmet Samsakçı (Yahya Kemal / Bütün Şiirleri: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârıyle, Rubâîler ve Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş / VakıfBank),

- Ahmet Antmen (François L’yvonnet / Dünyaya Baudrillard’ın Penceresinden Bakmak - Onu Bu Şekilde Düşünmeye İten Sebepleri Anlamak / Çeviren: Oğuz Adanır / Doğu Batı),

- Y. Bekir Yurdakul (Liza Szabo / Marie Bot - Robot Dadı / Çeviren: Mine Kazmaoğlu / Günışığı),

- Dolu dolu Vitrindekiler, kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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