YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1899! / 9 Temmuz 2026

Merhaba,

Ölümsüz aydınımız Doğan Avcıoğlu (1926 / 1983), Hikmet Özdemir’in Doğan Avcıoğlu - Bir Jön Türk’ün Ardından adlı derinlikli çalışmasının Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanan “gözden geçirilmiş ve genişletilmiş” yeni basımıyla doğumunun 100. yılında kapağımızda.

Hikmet Özdemir: “İnançları kaya gibi sağlam bir bilgenin tavrıydı onunki. Kendisine ve düşüncesine güveniyordu. Bu yüzden Doğan Avcıoğlu isminin yarım yüzyıl sonra yeni kuşak okurlar tarafından sıcak ilgiyle karşılanmasında bir olağanüstülük yoktur. Türkiye ve coğrafyamızda emperyalist güçlerin yayılmacı ve üstenci tutumları devam etmektedir çünkü.”

Uğur Mumcu: “Tek başına bir üniversite gibiydi. Türk düşünce hayatına adını kazımıştı. Ulusal devrim anlayışının yürekli, soluklu ve yorulmak bilmez bir düşünürü ve düşünce savaşçısıydı. Bizim kuşağa olduğu gibi, kendi kuşağına da öncülük ve önderlik yapmıştı.”

Ali Sirmen: “Yurtseverliğe düşünsel bir içerik kazandırmış; yurdu sevmenin onun sorunlarını araştırmak, bilmek, öğrenmek ve çözmeye çalışmakla eşanlamlı olduğunun somut delilini ortaya koyan gerçek bir yurtseverdi.”

Melih Cevdet Anday: “Doğan Avcıoğlu sözcüğün tam anlamı ile ‘yeri doldurulmaz’ kişilerdendi. Yaşadığımız olayların en dikkatli tanıklarından biri. Olaylar arasındaki çeşitli ilişkileri ve bunların kaynaklarını sürekli araştırdığına bizi inandırmış bir düşünür.”

Attilâ İlhan: “Yön’de olsun, Devrim’de olsun, Kemalist solun üzerinde gelişeceği ve sosyalizmle buluşacağı platformu oluşturmaya çalışmıştı.”

Altan Öymen: “Değeri her geçen gün daha da fazla anlaşılacak büyük bir araştırma, düşünce ve eylem adamı olarak Türklerin Tarihi’ne kendisi girdi.”

Doğan Avcıoğlu’nu 100. yaşında başyazarımız İlhan ağabeyin sözleriyle de saygıyla anıyoruz:

“Ekonomik Sevr deyimi onun son yazılarının birinde ortaya atılmıştır. Ortadoğu haritasını yeniden çizmeye kararlı görülen dış güçlerin ancak ekonomik Sevr’le zayıf düşmüş bir Türkiye’ye, siyasal Sevr’in yolunu yeniden açmak yolunda baskı yapabileceklerini Avcıoğlu çok öncesinden görmüş; her gecikmenin sorunlarımızı çözümsüzlüğe sürükleyeceğini anlamıştır. (...) 57 yıllık yaşamına on insanın hayatını sığdırdı; günlerini aylara, aylarını yıllara dönüştürdü; dopdolu bir yürekle gözlerini kapadı.” Öner Yağcı’nın yazısı...

- Ahmet Antmen (Cemal Süreya / Güvercin Curnatası / Can),

- M. Sadık Aslankara (“‘Alesta’: Beklerken sürüklenmek...” / Batuhan Aşıktoprak / Alesta / Can),

- Sezen Akyoldaş (Evin İlyasoğlu / İki Âlem Arasında: Ali Darmar / Remzi),

- A. Celal Binzet (Bedrettin Cömert / Giotto’nun Sanatı / Yapı Kredi),

- Erendiz Atasü (Nuriye Ortaylı / Annem Şefika - Kırım’dan Stalingrad’a, Avusturya’dan Ankara’ya / Kronik),

- Özlem Günenç (Guy P. Raffa / Dante’nin Kemikleri: Bir Şair İtalya’yı Nasıl Kurdu? / Çev. Özlem Günenç / VBKY),

- Y. Bekir Yurdakul (Işıl Şahin, İnci Özdemir, Dedem Bir Japon Balığı, Redhouse Kidz / Timothée de Fombelle, Yaz Tatili, Çev. Hazel Bilgen, YKY Doğan Kardeş),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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