3 ay sonra virüs yükü artıyor: Covid-19 aşılarında dikkat çeken araştırma

05 Ekim 2021 Salı, 15:11

Dünyanın saygın bilim dergilerinden Nature’da yayınlanan araştırma uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Başta Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca’nın geliştirdiği aşılar olmak üzere Covid-19 aşıları ile ilgili incelemede, bu teknolojilerin dünya genelinde baskın virüs haline gelen Delta varyantına karşı büyük bir koruma mekanizması yarattığı ortaya çıktı.

Aşıların Covid-19’un Delta varyantının diğer insanlara bulaşmasını önleyip önlemediğini inceleyen uzmanlar, daha önce yapılan araştırmalarda çıkan sonuçlardan çok daha farklı sonuçlar elde etti.

Daha önce aşı olmuş insanlarla aşı olmamış insanların Delta varyantını başkalarına aynı seviyede bulaştırdığına dair araştırmalar yapılmış olsa da verileri inceleyen uzmanlar Covid-19 aşısı olanların vücutlarındaki virüs yükünün çok daha az olduğunu ve dolayısıyla bu kişilerin hastalığı bulaştırma oranlarının çok daha düşük olduğunu aktardı.

3 AYDAN SONRA...

Fakat uzmanlar bu koruyucu etkinin kısa bir süre için geçerli olduğunu duyurdu. İkinci doz aşı olduktan sonraki 3 ay boyunca Delta varyantının bulaşma oranının düşük olduğunu açıklayan uzmanlar, buna karşılık 3 aydan sonra virüs yükünün arttığına dikkat çekti.

Birleşik Krallık’ta, Alfa ve Delta varyantlarının baskın virüs olma mücadelesi verdiği bu yılın Ocak ve Ağustos ayında 95 bin 716 Covid-19 hastasının temaslı olduğu 139 bin 164 kişinin verilerini inceleyen uzmanlar bu sonuçları kamuoyu ile paylaştı.

BİONTECH AŞISINDA DURUM NE?

Bilim insanları aşı olmasına rağmen Delta varyantı bulaşan bir kişinin hastalığı bulaştırma ihtimalinin Alfa varyantı bulaşan bir kişiye oranla daha yüksek olduğunu açıkladı. Uzmanlar, “ABD merkezli Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısını olanlarda hastalığı bulaştırma oranı düşük, fakat zamanla bu yükseliyor. Aşı olduktan sonra Delta varyantı olanların bu hastalığı bulaştırması yüzde 42 seviyelerinde fakat zaman içinde bu yüzde 58’lere çıkıyor” açıklamasını yaptı.

Araştırmayı yürüten Oxford Üniversitesi’nden David Eyre, “Yoğun bir aşılama sürecine rağmen neden vakaların arttığını gösteren bir sonuç bu. Hem Alfa ve Delta varyantının farklılıkları var hem de zamana göre bir değişkenlik bulunuyor” ifadesini kullandı.

-Sözcü