Covid-19 hastası virüsten 411 gün sonra kurtuldu

05 Kasım 2022 Cumartesi, 08:19

İngiltere’nin en uzun koronavirüs vakası olarak bilinen ve tam 411 gündür iyileşmeyen 59 yaşındaki adamın testi sonunda negatif çıktı.



Independent Türkçe'nin aktardığına göre, doktorlar, virüsü 411 gün boyunca taşıyan 59 yaşındaki adamın bir ilaç kokteyliyle tedavi edildiğini belirttiler. Kayıtlardaki en uzun Covid-19 enfeksiyonunun 505 gün, yani bir yıl 4 aydan fazla olduğu düşünülüyor.

Yeni hükümet istatistikleri, Birleşik Krallık'ta (BK) özel hanelerde yaşayan ve nüfusun yüzde 3,3'ünü oluşturan tahmini 2,1 milyon kişinin günlük aktivitelerini yerine getirme becerilerini sınırlayan uzun süreli Covid-19'dan muzdarip olduğunu gösteriyor.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), belirtileri arasında yorgunluk, "beyin sisi" ve ağrı bulunan bu durumun kadınlarda, 35 ile 69 yaş arasındaki kişilerde ve yoksun bölgelerde yaşayanlarda daha yaygın olduğunu ortaya koydu.

Londralı tıp uzmanları, son rekor enfeksiyon vakasında ilk koronavirüs varyantlarına karşı etkili olduğu bilinen nötralize edici antikorların karışımıyla hastayı iyileştirmeyi başarmasına rağmen bu tür tedavilerin muhtemelen artık işe yaramayacağını söyledi.