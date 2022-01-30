Covid-19 ve grip: Hangisi daha ölümcül? Mehmet Ceyhan yanıtladı

30 Ocak 2022 Pazar, 16:56

Koronavirüs salgınında, Omicron varyantının da etkisiyle Türkiye’de vaka sayıları rekor seviyede artmaya devam ediyor.

Havaların soğumasıyla yaygınlaşan gribal hastalıklar koronavirüs ile karıştırılıyor. Bunun sebebi birbirlerine çok benzer semptomlara sahip olması. Peki, Covid-19 ve gribin toplum üzerindeki etkisi nasıl ilerliyor? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak bu konuya açıklık getirdi.

COVID-19'A BAĞLI ÖLÜMLER 10 KAT DAHA FAZLA

John Hopkins Üniversitesi'nden Lisa Lockerd Maragakis'in "Covid-19 ve Grip" başlıklı makalesini referans olarak gösteren Ceyhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"COVID ve gribin toplum üzerine etkisi çok soruluyor. Hangisi daha kötü etkiliyor, daha çok öldürüyor? Grip her yıl dünyada 300 bin - 600 bin insanın ölümüne neden oluyor. COVID’e bağlı ölümler bunun 10 katı. Grip vaka sayısı, ölüm sayısı öngörülebilir durumda."

Oysa COVID pandemisi nasıl seyredeceği, hangi kronik problemlere yol açacağı belli olmayan durumda.

- COVID ancak grip pandemisi ile karşılaştırabilir.

- Pandemiye karşı alınan önlemler gribi de önleyecektir zaten — Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) January 30, 2022

Oysa Covid-19 pandemisinin nasıl seyredeceğinin ve hangi kronik problemlere yol açacağının henüz belli olmadığını belirten Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

"COVID ancak grip pandemisi ile karşılaştırabilir. Pandemiye karşı alınan önlemler gribi de önleyecektir zaten."

KOCA'DAN "GRİP SAYISI BENZER DURUMDA" VURGUSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, "Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum; endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil" demişti.

Koca ayrıca, "Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşacağız. Gripten kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak açıklasak salgından farklı olmadığını göreceğiz. Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı" diye konuşmuştu.

MAKALEDE NE YAZIYOR?

Maragakis, Covid-19'un durumunun, hızla değişmeye devam ettiğini kaydederek, "Doktorlar ve bilim insanları Covid-19'un ölüm oranını tahmin etmek için çalışıyorlar. Şu anda, çoğu grip türünden önemli ölçüde daha yüksek (muhtemelen 10 kat veya daha fazla) olduğu düşünülmektedir" notunu düştü.

Dünya Sağlık Örgütü ise dünya çapında her yıl 290 bin ila 650 bin kişinin grip nedeniyle yaşamını yitirdiğini tahmin ediyor.

*Geçen kasım ayında kaleme alınan bu makaledeki veriler; Johns Hopkins Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi tarafından geliştirilen Covid-19 Küresel Vakalar haritasından alınmıştır.