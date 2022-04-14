İstanbul İl Sağlık müdürü: En düşük vaka sayısına geldik

14 Nisan 2022 Perşembe, 10:45

İstanbul İl Sağlık müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Covid-19'un son durumunu değerlendirdi.

Prof. Dr. Memişoğlu, salgının artık gündemden çıkması gerektiğini belirterek belki de birkaç ay sonra bu hastalığın artık endemi (mevsimsel hastalık) olarak değerlendirilmeye başlanacağını ümit ettiğini söyledi. Son olarak Ocak ayında yaşanan 4'ncü ve son pikte pozitif vaka sayılarının, pandeminin başından beri görülen en yüksek düzeyde olduğunu belirten Prof. Dr. Memişoğlu, "Buna rağmen hastaneye yatışlara yansıması, 6'da 1 oranında oldu. Omicron varyantı ile gerçekten çok yüksek vakalar gördük. İstanbul'da şimdiye kadar görmediğimiz sayılarda vaka pozitifliği ile karşılaştık ama hastaneye yatış oranlarımız o kadar yüksek olmadı son pikte. Onunla beraber de düşme trendine girdi zaten Şubat ayı itibariyle. Halen de düşme trendinde. Şu anda neredeyse salgının başlangıcından itibaren en düşük düzeye ulaşmış durumdayız. İnşallah yazın sonuna kadar böyle devam edecek. Büyük ihtimalle birkaç ay içinde de bunun artık salgın değil, endemi veya kalıcı hastalık ya da tamamen yok olduğunu göreceğiz diye ümit ediyorum" dedi.

"TOPLUM BÜYÜK BİR SAĞLIK EĞİTİMİNDEN GEÇTİ"

Covid pandemisinin 2 yıl boyunca topluma "hastalıklardan korunmanın" önemini öğrettiğini de belirten Prof. Dr. Memişoğlu, “Sağlığınızı hastalanmadan korursanız, aşı gibi bedensel sağlığa dikkat etmek gibi, salgın gibi hastalıklarda da diğer hastalıklarda da riskinizin azaldığını, sağlığınızı koruduğunuzu öğretecek bir süreç yaşadık. Toplum en büyük eğitimini Covid’den aldı aslında. Covid hastalığının risklerini gören toplum, kendini korumayı öğrendi, hastalıklardan nasıl korunacağını öğrendi. Bu tabii büyük bir sağlık eğitimi oldu toplum için. Yeni bir salgın olursa ya da başka hastalıklarla ilgili ne yapacağımızı iyi öğrendiğimiz bir süreç geçirdik" diye konuştu.