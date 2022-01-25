Korkutan araştırma: Omicron varyantı yüzeyde ne kadar kalıyor?
Japonya'da yapılan bir araştırma ile koronavirüsün Alfa, Beta, Delta ve Omicron varyantının farklı yüzeylerde kalma süresini karşılaştırdı. Omicron varyantının insan derisinde ve plastik yüzeylerde önceki varyantlara göre çok daha uzun süre canlı kaldığı ortaya çıktı.
Japonya’da yapılan yeni bir araştırma, koronavirüs Omicron varyantının, önceki varyantlardan daha yüksek çevresel stabiliteye sahip olduğunu gösterdi.
Ön baskı sunucusu bioRxiv*'de yayınlanan çalışma, corona virüsün Wuhan’da ortaya çıkan orijinal versiyonu ile Alfa, Beta, Delta ve Omicron varyantlarını yüzeylerde hayatta kalma ve bulaşıcılık açısından karşılaştırdı.
Araştırmacılar, adli tıpta yapılan otopsilerden insan derisi örnekleri toplayarak ve plastik yüzeyler kullanarak, varyantların bulaşıcılık yeteneklerini değerlendirdi.
Bununla birlikte, koronavirüsün varyantlarının çevredeki kararlılığını anlamak, küresel olarak zayıflatıcı hasarlara neden olan pandemiyi hafifletmede kritik bir öneme sahip. İlk günlerden itibaren, koronavirüs yüzeylerde yüksek bulaşıcılık sergiledi. Birçok varyantın ortaya çıkmasıyla birlikte, dünya çapındaki aşılara ve karantinaya rağmen koronavirüsün bulaşıcılığı daha da arttı.
PLASTİK VE İNSAN DERİSİ YÜZEYLERİNDE DEĞERLENDİRİLDİ
NTV'nin aktardığına göre, Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan çalışmada, koronavirüsün Wuhan versitonu, Omicron ( B.1.1.529), Delta (B.1.617.2), Alfa (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gama (P.1) ve (Delta B.1.617.2) Delta varyantı plastik (polistiren plaka) ve insan derisi yüzeyleri üzerinde değerlendirdi.
Plastik yüzeyde araştırmacılar, Wuhan türü, Alfa varyantı, Beta varyantı, Gamma varyantı, Delta varyantı ve Omicron varyantının hayatta kalma sürelerini sırasıyla; 56 saat, 191,3 saat, 156, 6 saat, 59,3 saat,114 saat ve 193, 5 saat olarak belirledi.
İnsan derisi yüzeyinde ise Wuhan versiyonu, Alfa varyantı, Beta varyantı, Gamma varyantı, Delta varyantı ve Omicron varyantının hayatta kalma sürelerinin sırasıyla; 8, 6 saat, 19, 6 saat, 19,1 saat, 11 saat, 16,8 saat ve 21,1 saat olduğunu görüldü.
EN SÜREDE CANLI KALIYOR
Sonuçlarda Omicron varyantının hem insan derisi üzerinde, hem de plastik yüzeylerde en uzun süre canlı kaldığı ortaya çıktı.
Diğer taraftan bilim insanları, dezenfektanların 15 saniye içinde koronavirüsün tüm varyantlarına karşı etkili oldu. Ancak varyantlar, Wuhan türüne karşı biraz daha dirençliydi.
İnsan derisi üzerindeki ek değerlendirme, 15 saniye içinde yüzde 35 etanole maruz kalan tüm virüslerin tamamen etkisiz hale geldiğini gösterdi. Bu nedenle araştırmacılar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tarafından tavsiye edildiğiİ mevcut el hijyeni uygulamalarının devam ettirilmesini şiddetle tavsiye etti.
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