Özel hastanelerde aşı yaptırmak ücretli mi?

17 Aralık 2021 Cuma, 11:55

Koronavirüs'ün yüksek bulaşıcılığa sahip yeni varyantı Omicron, dünya genelinde panik yarattı. Görünen bütün varyantlardan çok daha bulaşıcı olduğu tespit edilen Omicron varyantının endişelere sebep olması, birçok ülkeyi harekete geçirdi.

Sağlık Bakanlığı da, Biontech'ten yapılan açıklamalar doğrultusunda, 2 doz Biontech aşısı olanların 3. dozu olmaları için hak tanımladı. Daha önce 2. ve 3. doz arası süreyi 6 ay olarak belirleyen bakanlık, 15 Aralık itibarıyla bu süreyi üç aya indirdi. Böylece birçok yurttaş aşı olmak için sıraya girdi.

ÖZEL HASTANELERDE AŞI ÜCRETLİ Mİ?

Ancak aşı yaptırmak isteyen yurttaşlar, randevu bulmakta zorlanıyor. Birçok kişinin sistemden aşı randevusu alması üzerine, hastanelerde ciddi yoğunluk yaşandı. Yurdun bazı yerlerinde "aşı kuyrukları" görüntülendi.

Aşılarını olmak isteyen yurttaşlar, devlet hastanelerinde yer kalmayınca, özel hastanelerden aşı randevusu almak istiyorlar. Ancak yurttaşların kafalarında bazı sorular var: Özel hastanelerde aşı olmak ücretli mi? Özel hastanelerde yapılan aşılardan ayrı bir ücret alınıyor mu? Özel hastanelerdeki aşı ücreti nedir? Biontech aşısını özel hastanelerde yaptırmanın ayrı bir maliyeti var mı? Özel hastanelerde yapılan aşılardan ücret alınıyor mu?

ÖZEL HASTANEDEN AŞI RANDEVUSU

Özel hastanelerden aşı randevusu alan yurttaşlar, özel hastanelere aşı olmak için gittiklerinde herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmadan aşılarını olabiliyorlar. Özel hastanelerden aşı randevusu almak da aşı yaptırmak da ücretsiz. Biontech aşısının üçüncü dozunu olarak Omicron varyantından korunmak isteyen yurttaşlar, devlet hastanelerinde aşı için yer kalmayınca, özel hastanelerden randevu alarak ücretsiz bir şekilde aşılarını olabiliyorlar.