Özlem Türeci’den 'yeni normale dönüş' açıklaması: Virüs yıllarca bizimle birlikte olacak

30 Eylül 2021 Perşembe, 11:01

BioNTech'i eşi Uğur Şahin ile birlikte kuran Özlem Türeci ABD televizyonu CNBC’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YENİ NORMALE DÖNÜŞ

Video görüşme ile programa katılan Türeci, “Dünya koronavirüs korkusuyla yaşamamalı. Covid-19, yönetilebilir hale gelecek. Şu an halihazırda koronavirüs daha yönetilebilir hale geldi” dedi.

Türeci bu konudaki sözlerini, “Buna rağmen yeni normale dönmemiz gerekecek. Çünkü bu virüs yıllarca bizimle birlikte olacak” şeklinde sürdürdü.

Yeni oluşan ve insanlarda tedirginlik oluşturan varyantlar hakkında da açıklama yapan Türeci, “BioNTech olarak sürekli bu yeni oluşan varyantları değerlendiriyoruz ve daha fazlası da gelecek. Şu an aktif olan varyantlar için üçüncü doz koronavirüs aşısı bağışıklık tepkisini tekrar yükseltiyor ve koruma sağlıyor” diyerek üçüncü doz aşının etkisine dikkat çekti.

“HER 12 AYDA AŞI OLUNABİLİR”

Sürekli denetleyici kurum ve kuruluşlarla çalıştıklarını ve yeni varyantlara göre hazırlıklı ve hızlı olmak gibi öncelikleri olduğunu dile getiren Türeci, “Salgının gidişatı için daha fazla veriye ihtiyaç var fakat gelecek her 12 ayda ya da her 18 ayda bir koronavirüs aşısı yapılabileceğini öngörüyorum” ifadesini kullandı.

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca’nın koronavirüs aşısını geliştiren ekipte de çok sayıda kadın bilim insanı olduğunu hatırlatan Türeci, “Cinsiyet dengesi bilimde çok önemli. BioNTech’in başarısındaki etmenlerden biri de bu. Çalışanlarımızın neredeyse yarısı kadın ve ayrıca üst yönetim seviyesinde de ekiplerimizin yarısı kadın. Fakat takımlarımızda şunu da fark ettim, biz sadece cinsiyet kotasını doldurmak için kadın almıyoruz. Tamamen doğal olarak seçim yapıyoruz ve basitçe çalışanlarımızın yarısı kadın oldu” dedi.