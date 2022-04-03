Son Dakika: DSÖ duyurdu: İngiltere'de yeni varyant alarmı!
Koronavirüsün Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yeni varyant açıklaması geldi.
Son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmeyen koronavirüsün yeni bir varyantı daha ortaya çıktı. 'XE' adı verilen yeni varyant daha önce Alfa varyantının çıktığı ülke olan İngiltere'de tespit edildi.
NDTV'de yer alan habere göre, XE'nin BA'1 ve BA.2 Omicron suşlarının bir mutasyonu olan bir rekombinant olduğu açıklandı.
İngiliz uzmanlar British Medical Journal'da yayınlanan bir makalede, varyantların çoğaltma sırasında genetik materyallerini karıştırıp yeni bir mutasyon oluşturduğunu söyledi.
DSÖ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Hürriyet'ye yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise konuyla ilgili yaptığı açıklamayla, yeni mutasyon XE'nin Omicron'un BA.2 alt varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı olduğunu duyurdu.
Açıklamada bu sonucun ilk bulgu olduğu kesin bir bilgiye ulaşmak için araştırmaların sürdüğünün altı çizildi.
YENİ VARYANT XE KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?
İngiltere'nin sağlık kurumu, XE varyantının ilk olarak 19 Ocak'ta tespit edildiğini ve yeni varyantın 637 vakada tespit edildiğini bildirildi.
İlgili Haberler
- Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 2 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Covid: Neden pek çok kişi tekrar koronavirüse yakalanıyor?
- 'Çöl tozu tabakası, koronavirüsün havada kalış süresini artırıyor'
Video Haberler
- Vücudu yanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
- Erkekler pas vermeyince belediye başkanını çağırdı
- Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti
- Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor iddiası
- İYİ Parti'den zeytinliklerin kesilmesine protesto
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Yengeme kötü davranıyorsun diyerek kardeşini vurdu
- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı
- Arnavutköy'de çatı yangını
- Üsküdar'da silahlı saldırı: Kasığından yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Yurttaşın geçim sıkıntısı ankete yansıdı
- Attan düşmüştü: Yaşam savaşını kaybetti
- 'Çalışır durumda kaç adet yangın söndürme uçağı var?'
- UKOME, ulaşıma zam talebiyle ikinci kez toplanıyor
- Picasso sergisi 50 yıl sonra yeniden Dakar'da
- Bilecik'te bir günde 6 yangın!
- AKP'li vekiller maç izlemeye gitmiş
- Çorum'da 2 orman yangını: 11 hektar alan zarar gördü
- Nakliyat kamyonu sokak ortasına devrildi
- ABD’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var