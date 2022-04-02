Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 2 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 2 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 2 Nisan’a ait verilere göre, 242 bin 186 test yapıldı.
Güncel verilere göre, 11 bin 783 yeni vaka tespit edilirken 41 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 13 bin 421 kişi sağlığına kavuştu.
AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?
Bakanlığın 1 Nisan verilerine göre, dün 265 bin 362 test yapılmıştı. Dün, 13 bin 367 vaka tespit edilirken, 45 kişi hayatını kaybetmiş ve 14 bin 858 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 2 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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