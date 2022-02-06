Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 6 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

06 Şubat 2022 Pazar, 19:12

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 412 bin 352 Covid-19 testi yapıldı, 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Güncel vaka sayısını Twitter hesabından da duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi İHMALKÂRLIĞA SEVK ETMEMELİ. Sağlık şartları Covid-19’u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım" diyerek yurttaşları uyardı.

Koca'nın paylaştığı tweet şu şekilde:

Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi İHMALKÂRLIĞA SEVK ETMEMELİ. Sağlık şartları Covid-19’u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım. pic.twitter.com/RzFV5AziAk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 6, 2022

İşte güncel vaka tablosu: