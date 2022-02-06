Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2022 Pazar, 18:34
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandığını açıkladı. Akar, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.



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