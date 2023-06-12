1. Çayyolu Edebiyat Günleri tamamlandı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 14:48

Güncelleme: 12.06.2023 - 14:48

1. Çayyolu Edebiyat Günleri kapsamında 10-11 Haziran tarihleri arasında Mesa Plaza’da “okur yazar buluşması” düzenlendi. Akdoğan Yayınevi, Cüneyne KSE Dergisi, Nehirden KSE Bülteni ve Mesa Plaza işbirliğinde düzenlenen Edebiyat Günleri’nde söyleşi ve şiir dinletilerinin yanı sıra, şairler ve yazarlar okurlarıyla buluşarak sohbet etti, kitaplarını imzaladı. Ankaralılar, Cumhuriyet Kitapları standına da yoğun ilgi gösterdi.

YAZARLARIMIZ KİTAPLARINI İMZALADI

Cumhuriyat Kitapları yazarları A. Celal Binzet, Alper Akçam, Eren Aysan, Işık Kansu, İsa Küçük, Mustafa Gazalcı, Niyazi Altunya, Uluç Gürkan ve Ülkün Tansel; Cumhuriyet Kitapları standında okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı. Ayrıca, Ressam A. Celal Binzet “Kentler ve Ressamlar” adlı söyleşi de gerçekleştirdi.

YAYINEVLERİ STANT KURDU

1.’si düzenlenen “Çayyolu Edebiyat Günleri” etkinliğine çok sayıda yayınevi de katıldı. Etkinlikte, şu katılımcılar yer aldı:

Abis Yayınevi

Akdoğan Yayınevi

AKSED

Ankara Çölyak Derneği

Antakya Aalen Kültür Derneği

Atayurt Yayınevi

Barış Kitabevi

Bilgi Yayınevi

Cumhuriyet Kitapları

Cüneyne Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi

Doğu Batı Yayınları

Dorlion Yayınevi

Ekin Sanat Dergisi

Fatma Yılmaz Gelişim ve Satranç Akademisi

FY Akademi

Hel Yayıncılık

Kadın/Ça Dergisi

Kanguru Yayınevi

Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi

Nehirden Kültür Sanat ve Edebiyat Bülteni

Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Öykü Şiir Dergisi

Özgür Sanat Derneği

Pamey Yayınevi

Robotik Kodlama Akademisi

Tema Vakfı Çayyolu

TESUD/Emekli Subaylar Derneği

TYS Antakya Temsilciliği

UM-AG