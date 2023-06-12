1. Çayyolu Edebiyat Günleri tamamlandı
1. Çayyolu Edebiyat Günleri kapsamında Mesa Plaza’da “okur yazar buluşması” yapıldı.
1. Çayyolu Edebiyat Günleri kapsamında 10-11 Haziran tarihleri arasında Mesa Plaza’da “okur yazar buluşması” düzenlendi. Akdoğan Yayınevi, Cüneyne KSE Dergisi, Nehirden KSE Bülteni ve Mesa Plaza işbirliğinde düzenlenen Edebiyat Günleri’nde söyleşi ve şiir dinletilerinin yanı sıra, şairler ve yazarlar okurlarıyla buluşarak sohbet etti, kitaplarını imzaladı. Ankaralılar, Cumhuriyet Kitapları standına da yoğun ilgi gösterdi.
YAZARLARIMIZ KİTAPLARINI İMZALADI
Cumhuriyat Kitapları yazarları A. Celal Binzet, Alper Akçam, Eren Aysan, Işık Kansu, İsa Küçük, Mustafa Gazalcı, Niyazi Altunya, Uluç Gürkan ve Ülkün Tansel; Cumhuriyet Kitapları standında okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı. Ayrıca, Ressam A. Celal Binzet “Kentler ve Ressamlar” adlı söyleşi de gerçekleştirdi.
YAYINEVLERİ STANT KURDU
1.’si düzenlenen “Çayyolu Edebiyat Günleri” etkinliğine çok sayıda yayınevi de katıldı. Etkinlikte, şu katılımcılar yer aldı:
Abis Yayınevi
Akdoğan Yayınevi
AKSED
Ankara Çölyak Derneği
Antakya Aalen Kültür Derneği
Atayurt Yayınevi
Barış Kitabevi
Bilgi Yayınevi
Cumhuriyet Kitapları
Cüneyne Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi
Doğu Batı Yayınları
Dorlion Yayınevi
Ekin Sanat Dergisi
Fatma Yılmaz Gelişim ve Satranç Akademisi
FY Akademi
Hel Yayıncılık
Kadın/Ça Dergisi
Kanguru Yayınevi
Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi
Nehirden Kültür Sanat ve Edebiyat Bülteni
Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Öykü Şiir Dergisi
Özgür Sanat Derneği
Pamey Yayınevi
Robotik Kodlama Akademisi
Tema Vakfı Çayyolu
TESUD/Emekli Subaylar Derneği
TYS Antakya Temsilciliği
UM-AG
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