1. İzmir Basın Kampı katılımcılarının tartışmaları 'Yol Arıyoruz' kitabında buluştu

Yayınlanma: 18.12.2023 - 13:51

Güncelleme: 18.12.2023 - 13:51

Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği (BAMAD) tarafından düzenlenen 1. İzmir Basın Kampı'nda gerçekleşen gazetecilerin, akademisyenlerin ve basın örgütlerinin tartışmaları, 'Yol Arıyoruz' isimli kitapta bir araya getirildi. İz Gazete köşe yazarı Veli Şahin'in koordinatörlüğünde, Biz Kitap yayınevinden çıkan kitap, medya ve gazetecilik alanındaki önemli konulara odaklanıyor.

Kitap, medyanın geleceğine dair yeni perspektifler sunarken, gazetecilik ve edebiyat ilişkisinden başlayarak yerel medyanın güçlenmesine, yapay zeka kullanımından finans medyasına kadar geniş bir konu yelpazesine değiniyor. Ayrıca, kadın gazetecilerin sektöre yönelik karşılaştığı sorunlara ve çözüm önerilerine de odaklanıyor.

Kitabın içeriğini oluşturan isimler ise şöyle:

Pınar Türenç (Basın Konseyi Başkanı), Arzu Erkan, Barış İnce, Can Ertuna, Ceren Sözeri, Dilek Gappi, Erkan Saka, Ebru Uzunoğlu, Fatih Yapar, Gökhan Durmuş, Gökhan Kafalı, Gökmen Ulu, Hakkı Özdal, İsmail Küçükkaya, Kazım Kızıl, Levent Özen, Murat Attila, Osman Akın, Ozan Acar, Ozan Kaplanoğlu, Reşat Yörük, Sefer Selvi, Sinem Uğurlu, Songül Başkaya, Taylan Bilgiç, Ümit Kartal, Ümit Yaldız, Yağız Barut, Özer Akdemir, Özlem Gürses.