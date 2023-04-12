100. Yıl Marşı’nı Fazıl Say besteliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet’in 100. yıl Marşı’nı Fazıl Say’ın bestelediğini duyurdu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 12.04.2023 - 11:43
100. Yıl Marşı’nı Fazıl Say besteliyor
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Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel bir marş bestelemek için kolları sıvayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile beraber çalıştıklarını duyurdu. 

Fazıl Say çalışmalar esnasında çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak “100. Yıl marşı kaydı günü. İzmir 10.04.2023 Çok yakında beraber söyleyeceğiz” dedi.

Bu tweeti alıntılayan Soyer de “100. Yıl Marşı Cumhuriyetimize çok yakışacak. Sevgili Fazıl Say ile bu değerli projeyi gerçekleştirmekten büyük onur duyuyoruz. Marşımızı sizlerle paylaşmak için gün sayıyoruz. Çok heyecanlıyız… Çok az kaldı” ifadelerini kullandı.

Fazıl Say daha önce de şair Ayten Mutlu’nun yazdığı şiirin bestesini yapacağını duyurmuştu.


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