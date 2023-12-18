“100. Yılda Türk Denizciliği” fotoğraf yarışması sonuçlandı

Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:50

Güncelleme: 18.12.2023 - 10:50

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin, Cumhuriyetimizin 100. yılında #100üncüyıldatürkdenizciliği etiketiyle düzenlediği ‘100. Yılda Türk Denizciliği Instagram Fotoğraf Yarışması’ sonuçlandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi E. Öğretim Üyesi Doç.Dr. A.Beyhan Özdemir, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Sualtı Görüntüleme Milli Takım Kaptanı Murat Kaptan, fotoğraf sanatçısı Kapt. Tuncay Kaçar, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Üyeleri Müge Mengüberti ve Emrah Erginer’den oluşan Yarışma Seçici Kurulu, 520 civarı eserin katıldığı yarışmada, Hasan İçel’in “1923m2’lik Türk Bayrağı” adlı eserini birinci olarak seçti. Esengül Alıcı’nın “Evyapport Liman Tesisleri” adlı eseri ikinci, Faysal Kanber’in “Van Gölü Balıkçıları” eseri ise üçüncülüğe değer görüldü. Seçici Kurul, 32 fotoğrafı da sergilenmeye değer buldu.

Esengül Alıcı’nın “Evyapport Liman Tesisleri” adlı eseri



DENİZCİLİĞİN GÜCÜ VE FOTOĞRAFIN ESTETİĞİ BİRLEŞTİ

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle ilk kez sosyal medya platformu üzerinden düzenledikleri yarışmaya katılan fotoğraf sanatçılarına teşekkürlerini sunarken, dereceye giren ve sergilemeye değer bulunan fotoğraf sahiplerini tebrik etti.

Faysal Kanber’in “Van Gölü Balıkçıları” eseri



Öztürk, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız” sözüyle denizciliğimiz için yeni hedefler koymuş, Cumhuriyetimizin 100. Yılında “Denizci Millet Denizci Ülke” hedefi doğrultusunda önemli mesafe alınmıştır. Düzenlediğimiz bu organizasyon ile fotoğraf sanatının estetiğini, denizciliğimizin üstün gücü ile bir araya getirdik. Türkiye’nin dört bir yanından fotoğraf sanatçılarını ve onların takipçilerinin yüzlerini denizlerimize ve iç sularımıza dönmesini sağladık. Deniz ticareti, denizde yük taşımacılığı, liman faaliyetleri, yolcu taşımacılığı, deniz turizmi, su sporları, balıkçılık, su ürünleri, deniz ve çevre konulu çok sayıda fotoğraf dijital platformda büyük etkileşim yarattı. Yarışmada dereceye giren ve sergileme alan tüm eserleri çeşitli etkinliklerde halkımızla buluşturacağız. Eminiz ki Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Türk denizciliğine ilginin artmasında bu fotoğrafların önemli bir etkisi olacaktır” dedi.