“100. Yılın Öyküsü, Şiiri” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Yayınlanma: 25.03.2024 - 15:32

Güncelleme: 25.03.2024 - 15:32

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet'in 100. yılına ve kurucu değerlerine ithafen düzenlenen "100. Yılın Öyküsü, Şiiri" ulusal yarışmasında derece girenlere ödülleri dağıtıldı. Şiir kategorisinde “Cumhuriyet ve Özgürlük”, öykü kategorisinde ise “Cumhuriyet ve Kadın” temalarıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde yapıldı. “100. Yılın Öyküsü, Şiiri” yarışmasına katılan tüm katılımcılar adına, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Güzelbahçe Küçükkaya Köyü ağaçlandırma sahasına 412 adet zeytin ve meşe fidanı dikildi.

ŞİİR KATEGORİSİNDE ÖDÜL ALANLAR

Betül Dünder, Bilsen Başaran, Duygu Kankaytsın, Haydar Ergülen ve Tuğrul Keskin’den oluşan şiir seçici kurul “Sıradaki Cumhuriyet İşçilere Gelsin” isimli şiiriyle yarışmaya Eskişehir’den katılan Birtürk Özkavak’ı birinciliğe layık gördü. “Yorgun Kıraç” isimli şiiriyle yarışmaya Erzurum’dan katılan Yaşar Bayar ikinciliğe, “Kırıkları Utangaç, Gururu Mermer” isimli şiiriyle Samsun’dan katılan Dolunay Ünal ise üçüncülüğe hak kazandı. Merve Evren, Nevzat Konşer ve Figen Savi ise mansiyon ödüllerinin sahipleri oldu. Aysel Kaymaz, Çiğdem Çiçek, İbrahim Şaşma, Murat Çalık ve Murat Koçak’ın şiirleri ise yayımlanmaya hak kazandı.

ÖYKÜ KATEGORİSİNDE ÖDÜL ALANLAR

Öykü kategorisinin seçici kurulu Barış İnce, Bekir Yurdakul, Handan Gökçek, Hülya Soyşekerci ve Nalan Barbarosoğlu’ndan oluştu. Birincilik ödülünü “Karne Günü” isimli öyküsüyle yarışmaya İstanbul’dan katılan Başak Baysallı aldı. İkincilik ödülü “Mektuplar ve Yıllıklar” başlıklı öyküsüyle yarışmaya Ankara’dan katılan Kumru Alpaydın’ın oldu. Yarışmaya İzmir’den katılan Sema İşisağ “Hüzzam Taksim ve İki Kuşaktan Şarkılar” adlı öyküsüyle üçüncülük ödülünü aldı. Ayşe Burhan Aytekin, İlkay Yılmaz, Anıl Çetinel Örselli mansiyon ödüllerinin sahipleri oldu. Hakan Yaşar, Mehmet Murat Mıhçıoğlu, Murat Çağlar, Namık Budak, Sevil Yılmaz, Utku Eriş’in eserleri yayımlanmaya hak kazandı.

57 KENTTEN 438 ESER BAŞVURDU



57 kentten 412 katılımcının 438 eser ile başvurduğu yarışmada her iki kategoride de birinciye 20.000 TL, ikinciye 15.000 TL, üçüncüye ise 10.000 TL ödül verildi. Mansiyon ödülüne hak kazanan 3’er yarışmacıya ise 10 ciltten oluşan "Geçmişten Günümüze Kurtuluşun 100. Yılında İzmir Kitap Dizisi” armağan edildi. Yarışmada ödül alan tüm eserler özel olarak basılan kitapta toplandı. 23 eserden oluşan seçkiye önümüzdeki günlerde izmir.art üzerinden de erişilebilecek.