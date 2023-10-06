11. Uluslararası Antakya Film Festivali: 'Antakya Varsa Ben de Varım'

Yayınlanma: 06.10.2023 - 20:52

Güncelleme: 06.10.2023 - 20:52

Hatay'da bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Antakya Film Festivali, 13-19 Ekim tarihleri arasında "Antakya Varsa Ben de Varım" sloganıyla gerçekleşecek. Festival hakkında bilgi veren yetkililer, etkinliğin depremin yaşandığı bir dönemde insanlara sanat ve sinema aracılığıyla rahatlama sağlama amacı taşıdığını vurguladı.

Festival koordinatörü Atakan Metin, festivale katılmak isteyenlerin günlük konforlarını bir kenara bırakmaları gerektiğini ve bu etkinliğin empati yapmak için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Ayrıca festivalin 6 Şubat depremi sonrası şartlarda gerçekleştirileceğini ve bu yıl Antakya'ya sanat ve sinema aracılığıyla şifa getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Festivalin Başkanı Mehmet Oflazoğlu da sanatın insanların acılarını hafifletmede önemli bir rol oynayabileceğini ve festivalin etkinliklerinin çadır ve konteyner kamplarda gerçekleşeceğini açıkladı. Festival, yaklaşık 800 film başvurusu almış ve bunlardan 91'i ön jüri tarafından seçilmiş durumda. Ayrıca, festivalde film gösterimleri sırasında bölgedeki konteyner kentlerde de film gösterimleri yapılacak.

7 KATEGORİDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

Bu yılki festivalde "Uzun Metraj Film", "Belgesel Film", "Belgesel Kısa Film", "Kısa Kurmaca Film", "Öğrenci Kısa Kurmaca Film", "Animasyon Kısa Film" ve "Deneysel Kısa Film" olmak üzere yedi farklı kategoride ödüller dağıtılacak. Meral Orhonsay'a "Onur Ödülü" ve Vadullah Taş'a "Sinema Emek Ödülü" verilecek.

Festivalin jürileri arasında ünlü isimler de yer alacak. Uzun Metraj jürisini Didem Balçın, Ceylan Özgün Özçelik, Maryna Er Gorbach, Kida Khodr Ramadan, Terry Chor, Laura Lehmus, Valerie Bert ve Kamran Rasoolzadeh gibi isimler oluştururken, Kısa Metraj jürisinde Ali Tanrıverdi, Tim Seyfi, Lila Gürmen, Eldiar Madakim ve Fesih Alpagu gibi isimler yer alacak.

Belgesel kategorisinde jüri üyeleri Hayriye Savaşçıoğlu, Atsuko Suetomi, Kadir Kaymakçı, Adzhibaev Ibadylla ve Farhan Umedaly olacak. Yeşilçam Jürisi ise Mehmet Güleryüz, Burhan Gün ve Çiğdem Vitrinel'den oluşacak.