12. Alaçatı Ot Festivali “Yeniden Doğuş” temasıyla başlıyor

Yayınlanma: 14.04.2023 - 13:51

Güncelleme: 14.04.2023 - 14:10

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen, endemik otlar ve bu otlarla hazırlanan eşsiz lezzetlerle keyifli anlar yaşatan ‘Otların Rüzgârlı Öyküsü’ Alaçatı Ot Festivali, bu yıl on ikinci kez düzenleniyor.

Alaçatı Ot Festivali’nin Basın Toplantısı The Stay Alaçatı Warehouse Otel’de yapıldı. Birbirinden leziz etkinlikleri, sokaklara yayılan mis kokularla dünya festivalleri arasına giren Alaçatı Ot Festivali bu yıl da konserler, stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile milyonları ağırlayacak.

FESTİVALİN TEMASI ‘YENİDEN DOĞUŞ’

Dünyaca ünlü şeflerin jüri olarak katılacağı, Ege’de yetişen sayısız otun sergilendiği Alaçatı Ot Festivali’nin bu yılki ana teması “Yeniden Doğuş” olacak. Festivalin kurucularından ünlü müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu ve Tülin Onaner’in katılımıyla gerçekleşecek, dopdolu içeriği ile cıvıl cıvıl anların yaşanacağı Festival Korteji ise 28 Nisan Cuma günü ünlü isimler eşliğinde yapılacak.

DEPREMDEN ETKİLENEN 11 İLİN YÖRESEL ÜRÜNLERİ SERGİLENECEK

Depremde etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Malatya, Kilis’in bölgesel lezzetlerinden oluşturulacak stantlarla, vatandaşlara ve yerel üreticilere destek olunacak. Hatay’ın künefesinden, içli köftesine, Malatya’nın kayısısından Gaziantep’in baklavasına kadar birçok ürün sergilenecek.

DUMAN VE KARSU SAHNE ALACAK

Festival kapsamında, otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar bir çok etkinlik programlanmış durumda. 28 Nisan Cuma akşamı adını Hatay’ın Karsu köyünden alan ve depremde çok sayıda akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez sahne alacak.

29 Nisan Cumartesi günü ise Rock müzik grubu Duman sahne alacak. Duman en sevilen şarkılarını Çeşmeliler için söyleyecek.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU KONSER VERECEK

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu deprem yararına düzenlenecek olan Alaçatı Ot Festivali’nde konser verecek. Medeniyetler arasında köprü oluşturmak ve kadim kent Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2007'de farklı din ve mezheplere mensup sanatçılarla kurulan koro, depremde yıkılan şehirlerde yaraların sarılması için dayanışma konserleri düzenliyor. Topluluk, konserlerinde depremlerde kaybettiği üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısına da şarkılar seslendirecek. Koro, 2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş ve 2019-2020'de Kültür Bakanlığı Özel Ödülü almıştı.

ÇAĞLA ŞIKEL İLE EN GÜZEL YEMEK YARIŞMASI

Doğadan toplanan yüzlerce türdeki otun tezgahlarda yerini alacağı 12’inci Alaçatı Ot Festivali’nde Çağla Şıkel’in sunacağı yarışmada en güzel yemekler ve otlar yarışacak. Birbirinden ünlü şeflerin yer alacağı Alaçatı Ot Festivali’nin kurucularından Ayhan Sicimoğlu da geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yemek ve ot yarışmasında jüri başkanı olacak.

ORAN: BİRLİKTE EL ELE VERİP İYİLEŞECEĞİZ

Bu yıl Alaçatı Ot Festivali’nin deprem yararına yapılacağını belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “6 Şubat’ta meydana gelen depremin derin üzüntüsünü hala kalbimizde taşıyoruz.. Bu kadim kültürün bir parçası olarak, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, doğanın yeniden uyanışının mevsiminde 12’ncisini düzenlediğimiz Alaçatı Ot Festivali’mizin temasını “Yeniden Doğuş” olarak belirledik. Yarımadada yetişen otlar, yerel lezzetler özelinde gerçekleştirdiğimiz ‘Otların rüzgarlı öyküsü’ Alaçatı Ot Festivali’mizde, bu yıl bir istisna yaparak, stantlarımızda Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Malatya ve Kilis’in bölgesel lezzetlerine de yer vereceğiz. Depremin ilk dakikasından itibaren, evleri hasar görmüş insanlarımız için evlerini, otellerini, gönlünün kapılarını ilk açan belediye olarak, tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya çalıştığımız depremzedelerimizi festivalimize ortak edeceğiz. Birlikte el ele verip iyileşeceğiz” dedi.

“YENİDEN DOĞUŞUN FESTİVALİ’NE BEKLİYORUZ”

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, yarışmalar, stantlar, sergiler söyleşilerle zengin bir festival hazırladıklarını dile getiren Oran, “Her adımda nefis otlu yemeklerin kokusu Alaçatı’nın o meşhur rüzgarına karışacak. Gastronomik söyleşilerde, zeytini konuşacağız, zamanla dönüşen yemek kültürünü, mutfağımızın zenginliklerini konuşacağız. Sürdürülebilir, sağlıklı bir yaşamın ipuçlarından bahsedeceğiz. Alaçatı’nın tüm sokaklarından müzik tınıları duyulacak. Mücadele devam ediyor. Hayata sımsıkı tutunmak, birbirimize sarılarak aydınlık yarınlara yürümek zorundayız. Birlikte el ele verip iyileşeceğiz. Tüm renkleriyle ışıl ışıl bir bahar geliyor. Kucağımızda demet demet sevgi çiçekleri, yüzümüzde umutlu bir gülümsemeyle baharı karşılayacağımız bu coşkuya ortak olmak isteyen herkesi, Otların Rüzgarlı Öyküsü, Yeniden doğuşun şenliğine, Alaçatı Ot Festivali’mize bekliyoruz” diye konuştu.