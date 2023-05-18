13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali; Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan "12 Öfkeli" adlı oyun ile kapılarını sanatseverlere açtı.
Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'nin ilk oyunu 12 Öfkeli; Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatroları Salonu'nda sahnelendi. Oyunu Reginald Rose yazdı, Akif Yeşilkaya ise yönetti. Oyunun dekoru Efter Tunç, ışık tasarımı Yakup Çartık, kostümleri Özlem Karabay, müzikleri ise Arın Aykut imzasını taşıyor.
26 Mayıs'a kadar devam edecek olan festival'de Kazakistan “G. Musrepov”. Kazak Devlet Akademik Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu “Karagöz”, Yunanistan Art Vouveau Tiyatrosu “Aydaki İlk Çift”, Küba Ecos Company “Bernarda, Hayır!”, Romanya Craiova Marin Sorescu Ulusal Tiyatrosu “Takma Kafana” oyunlarını sahneleyecek.
Ayrıca bu yıl festivalde 2 atölye çalışması da festivali merakla bekleyen küçük tiyatroseverlerle buluşacak. Atölye çalışmaları kapsamında; Durmuş Benli Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatımı, Gökçesu Ulukut ve Selge Ezgi Zından Kukla Yapım Atölyesi ile 6-12 yaş arası çocuklarla çalışmalarını Haşim İşcan Kültür Merkezi Alt Fuaye’de gerçekleştirecek.
FESTİVAL PROGRAMI
18 Mayıs Perşembe
Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları
Karagöz
19 Mayıs Cuma
Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları
Ana-dolu (Milli Mücadelenin Kayıp Kadınları)
20 Mayıs Cumartesi
Othello
Ana-dolu (Milli Mücadelenin Kayıp Kadınları)
21 Mayıs Pazar
Othello
Ay'daki İlk Çift
22 Mayıs Pazartesi
Scapın'in Dolapları
Ay'daki İlk Çift
23 Mayıs Salı
Scapın'in Dolapları
Bernarda, Hayır!
24 Mayıs Çarşamba
Bernarda, Hayır!
25 Mayıs Perşembe
Kafkas Tebeşir Dairesi
Takma Kafana
26 Mayıs Cuma
Kafkas Tebeşir Dairesi
Takma Kafana
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