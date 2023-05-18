13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

Yayınlanma: 18.05.2023 - 14:20

Güncelleme: 18.05.2023 - 14:20

Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'nin ilk oyunu 12 Öfkeli; Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatroları Salonu'nda sahnelendi. Oyunu Reginald Rose yazdı, Akif Yeşilkaya ise yönetti. Oyunun dekoru Efter Tunç, ışık tasarımı Yakup Çartık, kostümleri Özlem Karabay, müzikleri ise Arın Aykut imzasını taşıyor.

26 Mayıs'a kadar devam edecek olan festival'de Kazakistan “G. Musrepov”. Kazak Devlet Akademik Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu “Karagöz”, Yunanistan Art Vouveau Tiyatrosu “Aydaki İlk Çift”, Küba Ecos Company “Bernarda, Hayır!”, Romanya Craiova Marin Sorescu Ulusal Tiyatrosu “Takma Kafana” oyunlarını sahneleyecek.

Ayrıca bu yıl festivalde 2 atölye çalışması da festivali merakla bekleyen küçük tiyatroseverlerle buluşacak. Atölye çalışmaları kapsamında; Durmuş Benli Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatımı, Gökçesu Ulukut ve Selge Ezgi Zından Kukla Yapım Atölyesi ile 6-12 yaş arası çocuklarla çalışmalarını Haşim İşcan Kültür Merkezi Alt Fuaye’de gerçekleştirecek.

FESTİVAL PROGRAMI

18 Mayıs Perşembe

Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları

Karagöz

19 Mayıs Cuma

Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları

Ana-dolu (Milli Mücadelenin Kayıp Kadınları)

20 Mayıs Cumartesi

Othello

Ana-dolu (Milli Mücadelenin Kayıp Kadınları)

21 Mayıs Pazar

Othello

Ay'daki İlk Çift

22 Mayıs Pazartesi

Scapın'in Dolapları

Ay'daki İlk Çift

23 Mayıs Salı

Scapın'in Dolapları

Bernarda, Hayır!

24 Mayıs Çarşamba

Bernarda, Hayır!

25 Mayıs Perşembe

Kafkas Tebeşir Dairesi

Takma Kafana

26 Mayıs Cuma

Kafkas Tebeşir Dairesi

Takma Kafana



