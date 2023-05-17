76. Cannes Film Festivali başladı
Jüri başkanlığını İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un üstlendiği 76. Cannes Film Festivali 16 Mayıs'ta başladı. Festival 27 Mayıs'a kadar devam edecek.
76. Cannes Film Festivali, Maïwenn'in yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği, başrollerde kendisi ve Johnny Depp'in oynadığı biyografik drama filmi Jeanne du Barry ile başladı.
21 FİLM ALTIN PALMİYE İÇİN YARIŞACAK
Festival filmleri:
Jeanne du Barry Maïwenn Le Besco
Kuru Otlar Üstüne Nuri Bilge Ceylan
Anatomie d'une chute Justine Triet
Asteroid City Wes Anderson
Banel et Adama Ramata-Toulaye Sy
Black Flies Jean-Stéphane Sauvaire
Il sol dell'avvenire Nanni Moretti
La Chimera Alice Rohrwacher
Club Zero Jessica Hausner
Kuolleet lehdet Aki Kaurismäki
Firebrand Karim Aïnouz
Les Filles d'Olfa Kaouther Ben Hania
Le Retour Catherine Corsini
Rapito Marco Bellocchio
L'Été dernier Catherine Breillat
Kaibutsu Hirokazu Kore-eda
The Old Oak Ken Loach
Perfect Days Wim Wenders
La Passion de Dodin Bouffant Tran Anh Hung
Qingchun Wang Bing
The Zone of Interest Jonathan Glazer
JÜRİ ÜYELERİ
“Kare” (The Square) ve "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness) filmleriyle Altın Palmiye’yi iki kez kazanan İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un jüri başkanlığını yürüttüğü festivalde 9 jüri üyesi bulunuyor.
Festivalin diğer jüri üyeleri; ABD’li oyuncu Paul Dano, Fransız yönetmen Julia Ducournau, ABD’li oyuncu Brie Larson, Fransız oyuncu Denis Ménochet, Britanya-Zambiyalı yönetmen ve senarist Rungano Nyoni, Afgan yazar ve yönetmen Atiq Rahimi, Arjantinli yönetmen ve senarist Damián Szifrón ve Faslı yönetmen ve oyuncu Maryam Touzani.
MİCHAEL DOUGLAS'A ONURSAL ALTIN PALMİYE ÖDÜLÜ
Festivalin açılış töreninde Michael Douglas’a Onursal Altın Palmiye Ödülü verildi. 1979'da Dünyanın Kaderi ile festivale katılan tecrübeli oyuncu, en son 2013 yılında Behind the Candelabra ile katılmıştı. Törende Michael Douglas’a onur ödülünü efsanevi Fransız aktris Catherine Deneuve ve kızı Chiara Mastroianni verdi.
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