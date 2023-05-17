76. Cannes Film Festivali başladı

Yayınlanma: 17.05.2023 - 12:15

Güncelleme: 17.05.2023 - 12:15

76. Cannes Film Festivali, Maïwenn'in yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği, başrollerde kendisi ve Johnny Depp'in oynadığı biyografik drama filmi Jeanne du Barry ile başladı.

21 FİLM ALTIN PALMİYE İÇİN YARIŞACAK

Festival filmleri:

Jeanne du Barry Maïwenn Le Besco

Kuru Otlar Üstüne Nuri Bilge Ceylan

Anatomie d'une chute Justine Triet

Asteroid City Wes Anderson

Banel et Adama Ramata-Toulaye Sy

Black Flies Jean-Stéphane Sauvaire

Il sol dell'avvenire Nanni Moretti

La Chimera Alice Rohrwacher

Club Zero Jessica Hausner

Kuolleet lehdet Aki Kaurismäki

Firebrand Karim Aïnouz

Les Filles d'Olfa Kaouther Ben Hania

Le Retour Catherine Corsini

Rapito Marco Bellocchio

L'Été dernier Catherine Breillat

Kaibutsu Hirokazu Kore-eda

The Old Oak Ken Loach

Perfect Days Wim Wenders

La Passion de Dodin Bouffant Tran Anh Hung

Qingchun Wang Bing

The Zone of Interest Jonathan Glazer

JÜRİ ÜYELERİ

“Kare” (The Square) ve "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness) filmleriyle Altın Palmiye’yi iki kez kazanan İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un jüri başkanlığını yürüttüğü festivalde 9 jüri üyesi bulunuyor.

Festivalin diğer jüri üyeleri; ABD’li oyuncu Paul Dano, Fransız yönetmen Julia Ducournau, ABD’li oyuncu Brie Larson, Fransız oyuncu Denis Ménochet, Britanya-Zambiyalı yönetmen ve senarist Rungano Nyoni, Afgan yazar ve yönetmen Atiq Rahimi, Arjantinli yönetmen ve senarist Damián Szifrón ve Faslı yönetmen ve oyuncu Maryam Touzani.

MİCHAEL DOUGLAS'A ONURSAL ALTIN PALMİYE ÖDÜLÜ

Festivalin açılış töreninde Michael Douglas’a Onursal Altın Palmiye Ödülü verildi. 1979'da Dünyanın Kaderi ile festivale katılan tecrübeli oyuncu, en son 2013 yılında Behind the Candelabra ile katılmıştı. Törende Michael Douglas’a onur ödülünü efsanevi Fransız aktris Catherine Deneuve ve kızı Chiara Mastroianni verdi.