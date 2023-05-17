Akbank Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
19'uncu kez kapılarını açan Akbank Kısa Film Festivali sona erdi. Hem fiziksel hem de çevrimiçi gerçekleşen festivalin ödülleri ise sahiplerini buldu.
Hem fiziksel hem de çevrimiçi olarak 2-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali sona erdi. 71 ülkeden toplam 2 bin 237 kısa filmin başvurduğu festivalde 36 ülkeden 88 kısa ve üç uzun metraj film gösterildi. Festivalin oyuncu Ceyda Düvenci’nin sunumuyla gerçekleştirilen kapanış töreninde ödül kazanan yapımlar da açıklandı.
FESTİVALİN KAZANANLARI
Ulusal Yarışma
En İyi Kısa Film: Birlikte, Yalnız (Kasım Ördek)
Mansiyon: Yazın Sonu (Sis Gürdal) ve Rutubet (Turan Haste)
Uluslararası Yarışma
En İyi Kısa Film: Will My Parents Come to See Me? (Mo Harawe)
Mansiyon: A Conspiracy Man (Valerio Ferrara) ve Lori (Abinash Bikram Shah)
Genç Bakışlar
En İyi Kısa Film: E-Duygu (İpek Karan)
Mansiyon: İtiraf (Andaç Bertuğ Şimşek)
Forum
En İyi Senaryo: Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Senarist: Cansu Baydar)
Mansiyon: Rüyası Ömrümüzün Çünkü Eşyaya Siner (Senarist: Koray Arıgümüş)
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