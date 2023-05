Akbank Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Yayınlanma: 17.05.2023 - 12:16

Güncelleme: 17.05.2023 - 12:16

Hem fiziksel hem de çevrimiçi olarak 2-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali sona erdi. 71 ülkeden toplam 2 bin 237 kısa filmin başvurduğu festivalde 36 ülkeden 88 kısa ve üç uzun metraj film gösterildi. Festivalin oyuncu Ceyda Düvenci’nin sunumuyla gerçekleştirilen kapanış töreninde ödül kazanan yapımlar da açıklandı.

FESTİVALİN KAZANANLARI

Ulusal Yarışma

En İyi Kısa Film: Birlikte, Yalnız (Kasım Ördek)

Mansiyon: Yazın Sonu (Sis Gürdal) ve Rutubet (Turan Haste)

Uluslararası Yarışma

En İyi Kısa Film: Will My Parents Come to See Me? (Mo Harawe)

Mansiyon: A Conspiracy Man (Valerio Ferrara) ve Lori (Abinash Bikram Shah)

Genç Bakışlar

En İyi Kısa Film: E-Duygu (İpek Karan)

Mansiyon: İtiraf (Andaç Bertuğ Şimşek)

Forum

En İyi Senaryo: Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Senarist: Cansu Baydar)

Mansiyon: Rüyası Ömrümüzün Çünkü Eşyaya Siner (Senarist: Koray Arıgümüş)