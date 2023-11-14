13. Suç ve Ceza Film Festivali başlıyor
Bu yıl 13. kez düzenlenen ve sinema ile özellikle hukuk dünyasını çok yönlü bir şekilde ortak bir zeminde buluşturan "Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" 17 Kasım'da başlıyor. Festivalde 31 ülkeden 47 yapım izlenecek. Bu yapımlardan 24'ü İstanbul, Türkiye ve Dünya Prömiyerlerini yapacak.
Bu yıl 13. kez düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 16 Kasım 2023 Perşembe akşamı yapılacak bir törenle açılıyor. Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin'in sunumları eşliğinde gerçekleştirilecek açılışa; festivalin jüri üyeleri, sanatçılar, yabancı ülke temsilcileri, idari protokol ve festival destekçileri katılacak. Gecede ayrıca 2023 yılı "Onur Ödülleri" de sahiplerine takdim edilecek.
Festivalde dünyanın dört bir yanından suç ve ceza temalı belgeseller, kısa ve uzun metraj filmler izleyicilerle buluşacak.
Film gösterimleri 17-23 Kasım 2023 tarihleri arasında, Atlas 1948 Sineması, Kadıköy Sineması ve İBB Beyoğlu Sineması'nda gerçekleşecek. Akademik program ise her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapılacak. Bu yılki akademik programlarda öne çıkan konu ise ifade özgürlüğü.
Açılış filmi "Alev Sönmeden Önce"
Açılış töreninde, festival filmlerinin tanıtımları ve akademik programın ayrıntılarının ardından yönetmen Mehdi Fikri'nin 'Alev Sönmeden Önce-After The Fire' filmi açılışta izleyici ile buluşacak.
Festival programı ve biletler
Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda 9 film, Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması’nda 10 film, Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Yarışmasında 10 film yarışacak. 'Adalet Terazisi' bölümündeyse dünya sinemasının seçkin örneklerinden 14 film yer alıyor.
Festivalde tam biletler gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 40 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 60 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 20 TL'ye bilet alabilecek.
Gösterim programı ve Akademik program çizelgesine https://www.icapff.com/tr/gosterim-cizelgesi/ ve https://www.icapff.com/tr/akademik-program-7/ adreslerinden ulaşılabilir.
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