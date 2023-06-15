13. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nda kazananlar belli oldu

Yayınlanma: 15.06.2023 - 16:05

Güncelleme: 15.06.2023 - 16:05

Milas Belediyesi tarafından dünyaca ünlü karikatür sanatçısı Turhan Selçuk adına bu yıl on üçüncüsü düzenlediği Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nda dereceye giren isimler belli oldu.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleşen seçici kurul toplantısında 58 ülkeden, 433 karikatürist tarafından gönderilen 1.606 karikatür değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 13. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nda birincilik ödülünü Polonya’dan Jerzy Gluszek, ikincilik ödülünü Küba’dan Michel Moro Gomez, üçüncülük ödülünü Türkiye’den Cenk Alparslan kazanırken, Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü, TEMA Vakfı Özel Ödülü, Schneidertempel Sanat Merkezi Özel Ödülü, Açık Radyo Özel Ödülü, Labranda Su Özel Ödülü, Jüri Özel Ödülü de sahiplerini buldu.

13. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nda kazanan isimlere ödülleri Eylül ayında gerçekleştirilecek törenle takdim edilecek.



Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Ruhan Selçuk, Kamil Masaracı, İzel Rozental, Betül Yılmaz, Vladimir Kazanevsky, Esmaeil Babaei, Kutlukhan Perker, Ali Fuat Süer, Ali Şur ve Mehmet Nergiz’ten oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda şu isimler ödüle layık görüldü:

1. Jerzy Gluszek - Polonya

(Birincilik ödülünü alan Polonyalı çizer Jerzy Gluszek)



2. Michel Moro GOMEZ - Küba

3. Cenk ALPARSLAN - Türkiye

(Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü; Jalal Pirmarzabad - İran)



Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü; Jalal Pirmarzabad - İran

Schneidertempel Sanat Merkezi Özel Ödülü; Kim Heung Soo - Güney Kore

Labranda Su Özel Ödülü; Fethi Gürcan Mermertaş – Türkiye

TEMA Vakfı Özel Ödülü; Mahmood Nazari - İran

(Jüri Özel Ödülü; Önder Önerbay - Türkiye)



Açık Radyo Özel Ödülü; Engin Selçuk – Türkiye

Jüri Özel Ödülü; Önder Önerbay - Türkiye