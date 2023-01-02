13. Uluslararası Turhan Selçuk Yarışması'nın katılım şartları belli oldu

02 Ocak 2023 Pazartesi, 15:38

Milas Belediyesi’nin “Çizginin Efendisi” Turhan Selçuk adına her yıl düzenlediği, bu yıl 13'üncüsünü organize ettiği Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’na katılım şartları belli oldu.

17 Mayıs 2023 tarihinde Milas Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek törende ödül alan eserler ve sergilenmeye değer görülen karikatürlerden oluşan yarışma sergisi, 1 Ekim 2023 tarihine kadar açık kalacak.

"Serbest" konulu yarışmanın koşulları ise şöyle:

1- Yarışma tüm çizerlere açıktır.

2- Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir. Ancak başka bir

yarışmada ödül almamış olmalıdır.

3- Teknik serbesttir. Çizer yarışmaya en fazla 5 eserle katılabilir. Eserler orijinal ya da

baskıya uygun 300 dpi ve jpg formatında olmak üzere e-posta ile de kabul edilebilir.

Farklı formatlarda gönderilen; açılmayan dosyalardan kurumumuz sorumlu değildir.

4- Gönderilecek karikatürlerin boyutu en fazla 30x40 cm. olmalıdır.

5- Katılımcılar, eserinin arkasına büyük harflerle adını, soyadını, adresini, e-postasını, ülkesini ve telefon numarasını yazmalı; kısa bir özgeçmişini zarfın içine koymalıdır.

6- Karikatürler, 30 Nisan 2023 tarihine kadar aşağıdaki adrese gönderilmiş olmalıdır.

13. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI

Milas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

48200 Milas-Muğla/TÜRKİYE

www.milas.bel.tr • e-posta: [email protected]

7- Yarışma sonuçları 17 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacaktır.

8- Yarışmaya gönderilen karikatürler iade edilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler kültürel amaçlı kullanılabilir, yayınlanabilirler. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Eserler Milas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binasında saklanacaktır.

9- Jüri tarafından seçilmiş olan eserler sergilenecek ve albümde yer alacaktır.

10- Ödül töreni Eylül 2023 tarihinde yapılacaktır. Aynı tarihte sergilenmeye değer görülen ve ödül alan karikatürlerin sergi açılışı Milas Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşecektir.

Sergi 01 Ekim 2023 tarihine kadar açık kalacaktır.

11- Özel Ödül kazananların konaklama ve yemek giderleri karşılanacaktır. Yol masrafları kendilerine aittir. Yarışmada 1. 2. ve 3. olan yarışmacıların yol, konaklama ve yemek masrafları tarafımızdan karşılanacaktır.

SEÇİCİ KURUL

Muhammet Tokat - Milas Belediye Başkanı

Ruhan Selçuk

Kamil Masaracı - Çizer

İzel Rozental - Çizer

Betül Yılmaz - Çizer

Vladimir Kazanevsky – Çizer / Ukrayna

Esmaeil Babaei – Çizer / İran

Kutlukhan Perker - Çizer

Ali Fuat Süer - Çizer

Ali Şur - Çizer

Mehmet Nergiz - Koordinatör

ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü: 20.000,00 TL

İkincilik Ödülü: 15.000,00 TL

Üçüncülük Ödülü: 10.000,00 TL

Diğer Özel Ödüller: Çeşitli kuruluşların, dernek, gazete, sanat dergileri, sendika, ajans ve kişilerin koyacakları özel ödüller.