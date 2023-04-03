14. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 15:48

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 15:48

Usta oyuncu Savaş Dinçel'in vefatının ardından her yıl doğum gününde verilen ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri geçtiğimiz akşam Baba Sahne’de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

2007'de yaşamını yitiren usta oyuncu Savaş Dinçel'in 81. yaşının ve Baba Sahne’nin 6. yaşının da kutlandığı geceye Dinçel’in yakın dostlarının ve öğrencilerinin de aralarında bulunduğu, Şevket Çoruh, Mehmet Aslantuğ, Günay Karacaoğlu, Ozan Güven, Betül Demir, Diren Polatoğulları, Yeşim Ceren Bozoğlu, Erdem Akakçe, Çiçek Açar, Yiğit Sertdemir, Pelin Ermiş, Nazlı Tosunoğlu, Hasan Şahintürk, Sermet Yeşil, Ozan Çobanoğlu, Rıza Sönmez, Soydan Soydaş, Özen Yula, Emrah Eren gibi birçok isim katıldı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından verilen 14. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne Özge Arslan, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne Tolga İskit, En İyi Oyun Yazarı ödülüne Burçak Çöllü, En İyi Oyun Yönetmeni ödülüne ise Gülhan Kadim layık görüldü.

Sunuculuğunu, Dinçel’in eski öğrencilerinden oyuncu İlker Ayrık'ın üstlendiği gecede “Bernarda” oyunundaki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçilen Özge Arslan’ın ödülünü Mehmet Aslantuğ, “Çemberin Anası” oyunundaki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu seçilen Tolga İskit’in ödülünü ise Günay Karacaoğlu takdim etti. “Çemberin Anası” oyununun yazarı Burçak Çöllü’ye En İyi Oyun Yazarı ödülünü Ahmet Sami Özbudak verirken, “Tek Kullanımlık Hikâye” oyunuyla En İyi Oyun Yönetmeni seçilen Gülhan Kadim ise ödülünü Yiğit Sertdemir’in elinden aldı.