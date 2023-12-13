14. Turhan Selçuk Karikatür Yarışması başlıyor

Yayınlanma: 13.12.2023 - 10:06

Güncelleme: 13.12.2023 - 10:06

Muğla’da Milas Belediyesi tarafından usta çizer Turhan Selçuk’un anısına düzenlenen karikatür yarışmasının 14.’sü için hazırlanan şartname yayınlandı. Geçtiğimiz yıl 58 ülkeden, 433 karikatüristin 1.606 karikatürünün değerlendirildiği yarışmanın bu yılki etabı için başvurular bugün itibariyle başladı. Serbest konuda tüm çizerlere açık olan yarışmaya katılımlar 30 Nisan 2024’te sona erecek. 18 Mayıs 2024’te ödül alan eserlerin açıklanacağı yarışmanın ödül töreni ise 2024 yılının eylül ayında gerçekleştirilecek.

Her çizerin en fazla 5 eserle katılabileceği yarışmada gönderilecek karikatürlerin boyutunun en fazla 30x40 cm. olması, eserinin arkasına büyük harflerle çizerin adını, soyadını, adresini, e-postasını, ülkesini ve telefon numarasını yazması; kısa bir özgeçmişini zarfın içine koyması isteniyor. Karikatürlerin, 30 Nisan 2024 tarihine kadar Milas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekiyor.

ÖZEL ÖDÜLLER VERİLECEK

Yarışmanın bu yılki seçici kurulunda Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Ruhan Selçuk, Kamil Masaracı, İzel Rozental, Fahriye Çıtaklı, İpek Özsüslü, Eda Uzunoğlu, Julie Besombes, Simon Baert, Sanat Eğitimcisi Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan ve Koordinatör Mehmet Nergiz yer alacak. Yarışmanın birincisine 20 bin, ikincisine 15 bin, üçüncüsüne 10 bin TL ödül verilecek.

Yarışmada ayrıca, çeşitli kuruluşların, dernek, gazete, sanat dergileri, sendika, ajans ve kişilerin koyacakları özel ödüller verilecek.