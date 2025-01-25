15. Türkan Saylan Sanat Ödülü başvurusu başladı
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)'nin düzenlediği Türkan Saylan Sanat Ödüllerine başvurular açıldı.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından, Prof. Dr. Türkan Saylan adına 2011’den bu yana her yıl düzenlenen "Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri" öykü dalında sahibini arıyor.
Ödül töreni, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın aramızdan ayrılışının yıl dönümünde gerçekleştirileceği yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları dışında; 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkçe yazılmış ve bir yayınevince 1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yayımlanmış sadece bir öykü kitabıyla katılabilecek. Son başvuru tarihi 6 Şubat 2025.
Etiketler: #Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri #ÇYDD
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