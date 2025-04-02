16. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

Yayınlanma: 02.04.2025 - 12:49

Güncelleme: 02.04.2025 - 12:50

16. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri, Baba Sahne’de dün düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 2007’de yaşamını yitiren, usta sanatçı Savaş Dinçel’in 83. doğum gününün ve aynı zamanda Baba Sahne’nin 8. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı gecenin sunuculuğunu, Dinçel’in eski öğrencilerinden İlker Ayrık üstlendi.

Baba Sahne'nin kurucusu Şevket Çoruh başta olmak üzere Savaş Dinçel’in eski öğrencileri ve torunları sayılan, öğrencilerinin çocukları bu yıl da sahnede bir araya geldiler. Usta oyuncunun öğrencileri, her yıl olduğu gibi sahnede önce Dinçel’in “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı” oyununda seslendirdiği ve sözleri kendisine ait olan “Bir Sanatkâr Asla Ayı Değildir” şarkısını söylediler; ardından doğum günü pastası kestiler. Dinçel için özel olarak hazırlanan videonun gösterimi sırasında duygulu anlar yaşanırken, Şevket Çoruh’un konuşmasından sonra ödül törenine geçildi.

4 DALDA ÖDÜL

Gecede, usta oyuncunun vefatının ardından her yıl doğum gününde verilen Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri de 16. kez sahiplerini buldu. “Medea” oyunundaki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçilen Defne Kayalar’ın ödülünü İlker Ayrık; “Terörizm” oyunundaki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu seçilen Tansu Biçer’in ödülünü ise Ozan Güven takdim etti. Yurtdışında olduğu için törene katılamayan Kayalar adına ödülü, aynı oyunda rol alan çocuk oyuncu Tarık Sarıyar aldı.





“Mercaniye Çok Yaşa” oyununun yazarı Ahmet Sami Özbudak’a En İyi Oyun Yazarı ödülünü Özgür Ozan verirken, aynı oyunla En İyi Oyun Yönetmeni seçilen Emrah Eren ise ödülünü Müjdat Gezen’in elinden aldı.





Şevket Çoruh’un ev sahipliği yaptığı geceye Dinçel’in yakın dostlarının ve öğrencilerinin de aralarında bulunduğu Müjdat Gezen, Tülin Özen, Günay Karacaoğlu, Ozan Güven, İlker Ayrık, Nergis Çorakçı, Özgür Ozan, Serhan Ernak, Tuğba Eskicioğlu gibi tanınmış isimler katıldı.