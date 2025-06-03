16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde 'Rus Hamlet' eseri sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde "Rus Hamlet" bale eseri sahnelendi.

St. Petersburg Eifman Balesi'nin dünya çapında büyük yankı uyandıran eseri, AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde izleyicilerle buluştu.

Ünlü Rus koreograf Boris Eifman, bir hükümdarın içsel çatışmalarını, çevresindeki entrikaları ve kaçınılmaz yıkımını anlattığı eserinde, kendine özgü psikolojik derinlik taşıyan koreografisiyle çarpıcı bir şekilde sahneye taşıdı.

Eserde "İmparatoriçe" rolünde "Maria Abashova", "Veliaht" rolünde Vladimir Afonichkin, "İmparatoriçenin Gözdesi" rolünde Artyom Lepkov, "Veliahtın Eşi" rolünde "Lyubov Andreyeva", "Veliahtın babası" ile "Hayalet" rolünde Igor Subbotin sahnedeydi.

Eifman, William Shakespeare'in Hamlet karakteri ile Rus Çarı I. Pavel arasındaki dramatik benzerliklerden yola çıkarak, tarih ve kurmacayı eserde harmanlıyor.

Bugüne kadar ABD, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya, Çin, Güney Kore ve Arjantin'in de aralarında olduğu birçok ülkede sahnelenen eser bu akşam festivalin kapanışında yeniden sergilenecek.

Eserin dekor ve kostüm tasarımına Vyacheslav Okunev, ışık tasarımına Alexander Sivaev ve Boris Eifman imza attı.

Koreografisiyle büyük beğeni toplayan eser, uzun süre ayakta alkışlandı.