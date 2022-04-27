177 sinemacıdan 'Gezi Davası' için açık çağrı: 'Bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız!'
Gezi Davası’nda verilen skandal kararlara tepki yağmaya devam ediyor. Son olarak aralarında Müjde Ar, Mehmet Günsür, Nur Sürer, Mert Fırat, Pınar Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Halil Ergün, Şevket Çoruh, Ahmet Mümtaz Taylan, Mehmet Aslantuğ, Meltem Cumbul gibi usta isimlerin yer aldığı 177 sinemacı; kamuoyuna çağrı yaptı.
Aralarında Müjde Ar, Mehmet Günsür, Nur Sürer, Yeşim Ustaoğlu, Emin Alper, Özge Özpirinççi, Mert Fırat, Pınar Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Halil Ergün, Sevil Demirci, Şevket Çoruh, Ferzan Özpetek, Berkun Oya, Onur Saylak, Fatih Akın, Damla Sönmez, Hale Soygazi, Kaan Urgancıoğlu, Hazar Ergüçlü, Berkay Ateş, Melisa Sözen, Ekin Koç, Serra Yılmaz, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal, Mehmet Aslantuğ, Meltem Cumbul, Rutkay Aziz, Öner Erkan, Funda Eryiğit, Menderes Samancılar gibi isimlerin olduğu bir grup sinemacı; 25 Nisan Pazartesi günü karara bağlanan Gezi Davası için hazırlanan metnin ilk imzacıları oldular.
Yönetmenlerin, senaristlerin ve oyuncuların da aralarında olduğu 177 sinemacı, sinema sektörünü imza vermeye davet etti.
"KORKMUYORUZ, SİNMİYORUZ!"
"Sinemacılar Bu Hukuksuzluğa Seyirci Kalmayacağız Diyor" başlıklı yazıda, şu ifadeler kullanıldı:
"Bundan 9 yıl önce, 2013 yılında vicdanlı insanların kentine sahip çıkmak üzere başlattığı ve ülke geneline yayılıp milyonların paylaştığı Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız. Daha önce aynı suçlamadan beraat etmiş, aralarında meslektaşımız Çiğdem Mater’in de olduğu Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi’ye verilen 18’er yıllık, Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını kendimize verilmiş sayıyor ve hiçbir somut delile dayanmayan bu karara itiraz ediyoruz. Anayasal, barışçıl gösteri ve protesto hakkını kullanan vatandaşları şeytanlaştırmak, terörize etmek, cezalandırmak hiçbir erkin haddi de hakkı da olamaz.
Biz bu ülkenin sinemacıları olarak içinden çıktığımız toplumun sözü, sesi, yüzüyüz. Bu karar karşısındaki öfkemizi umuda ve cesarete çevirip ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için elimizden geleni ardımıza koymamayı bir borç; özgürce yaşanacak bir Türkiye’yi hep beraber inşa etmeyi bir görev kabul ediyoruz.
Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişildiği belli olan bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız; susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz!"
NE OLMUŞTU?
Çağlayan Adliyesi'nde 25 Nisan Pazartesi günü görülen Gezi Davası’nın karar duruşması sonucunda, Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet cezası, 16 kişiye ise 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Mücella Yapıcı, Can Atalay, Çiğdem Mater, Yiğit Ekmekçi, Hakan Altınay ve Mine Özerden’in tutuklanmasına karar verilmişti.
İLK İMZACILAR
177 sinemacı tarafından oluşturulan metnin il imzacıları şu şekilde:
- Ahmet Mümtaz Taylan
- Ahmet Tansu Taşanlar
- Alara Hamamcıoğlu
- Ali Aga
- Ali Bilgin
- Ali Aydın
- Alican Yücesoy
- Alper Canıgüz
- Altan Dönmez
- Anna Maria Aslanoğlu
- Armağan Lale
- Aslı Dadak
- Aslı Filiz
- Ayhan Sonyürek
- Aykut Sezgi Mengi
- Ayşe Toprak
- Baran Seyhan
- Barış Gönenen
- Barış Yıkılmaz
- Belmin Söylemez
- Berkay Ateş
- Berke Baş
- Berker Güven
- Berkun Oya
- Bora Akkaş
- Bülent Emrah Parlak
- Caner Cindoruk
- Cem Karcı
- Cem Uslu
- Ceylan Özgün Özçelik
- Cengiz Karadağ
- Ceyda Yüceer
- Çiçek Kahraman
- Damla Kırkalı
- Damla Sönmez
- Deniz Çakır
- Deniz Karaoğlu
- Deniz Türkali
- Devrim Yakut
- Dilde Mahalli
- Doğu Akal
- Dolunay Soysert
- Durul Taylan
- Ece Dizdar
- Ece Yaşar
- Ekin Koç
- Emin Alper
- Emine Umar
- Emine Yıldırım
- Emir Çubukçu
- Enis Köstepen
- Ercan Kesal
- Ersan Çongar
- Ertan Saban
- Eyüp Boz
- Eyüphan Erkul
- Ezgi Baltaş
- F. Serkan Acar
- Fatih Akın
- Fatih Al
- Feri Baycu Güler
- Ferit Kaya
- Ferzan Özpetek
- Fikret Reyhan
- Funda Alp
- Funda Eryiğit
- Gizem Erman Soysaldı
- Gökçe Işıl Tuna
- Gökhan Horzum
- Gürcan Keltek
- Hakkı Kurtuluş
- Hale Soygazi
- Halil Babür
- Halil Ergün
- Haşmet Topaloğlu
- Hazar Ergüçlü
- Hare Sürel
- Hülya Gülşen Irmak
- Hüseyin Karabey
- İlksen Başarır
- İnan Temelkuran
- Janset Paçal
- Jülide Kural
- Kaan Ege
- Kaan Müjdeci
- Kaan Urgancıoğlu
- Kadir Çermik
- Kıvanç Sezer
- Kubilay Aka
- Levent İnanır
- Macit Koper
- Mahmut Fazıl Coşkun
- Mehmet Aslantuğ
- Mehmet Günsür
- Melih Selçuk
- Melik Saraçoğlu
- Melikşah Altuntaş
- Melis Birder
- Melisa Sözen
- Meltem Cumbul
- Menderes Samancılar
- Mert Fırat
- Muhammed Uzuner
- Murat Uyurkulak
- Mustafa Avkıran
- Mustafa Kırantepe
- Müjde Ar
- Nadir Öperli
- Nazan Kesal
- Necip Memili
- Neşe Cehiz
- Nida Karabol
- Nilgün Öneş
- Nilüfer Açıkalın
- Nisan Dağ
- Nur Sürer
- Nurhan Şekerci
- Oğuz Kaynak
- Öner Erkan
- Övül Avkıran
- Onur Saylak
- Onur Ünlü
- Onur Ünsal
- Orçun Benli
- Orhan Alkaya
- Osman Özcan
- Özcan Alper
- Özcan Vardar
- Özge Özpirinççi
- Pelin Esmer
- Perihan Savaş
- Pınar Deniz
- Ramin Matin
- Renan Bilek
- Rutkay Aziz
- Sabahattin Yakut
- Selen Uçer
- Selda Taşkın
- Senem Tüzen
- Serdar Orçin
- Seren Yüce
- Serkan Çakarer
- Serra Yılmaz
- Settar Tanrıöğen
- Sevil Demirci
- Sevinç Erbulak
- Sezin Akbaşoğulları
- Sinan Öztürk
- Sinem Sakaoğlu
- Somnur Vardar
- Şenay Gürler
- Şerif Erol
- Şevket Çoruh
- Şükrü Üçpınar
- Tansu Biçer
- Tayfun Pirselimoğlu
- Tilbe Saran
- Tolga Esmer
- Tolga Karaçelik
- Tuğrul Tülek
- Tülin Özen
- Tunç Şahin
- Ufuk Demirbilek
- Uğur Yıldıran
- Uluç Bayraktar
- Umutcan Ütebay
- Ümit Ünal
- Vahide Perçin
- Yağmur Taylan
- Yamaç Okur
- Yeşim Ustaoğlu
- Yıldırım Türker
- Yunus Ozan Korkut
- Yüksel Aksu
- Yusuf Emre Yalçın
- Zeynep Dadak
- Zümrüt Burul
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