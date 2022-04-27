177 sinemacıdan 'Gezi Davası' için açık çağrı: 'Bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız!'

27 Nisan 2022 Çarşamba, 18:15

Aralarında Müjde Ar, Mehmet Günsür, Nur Sürer, Yeşim Ustaoğlu, Emin Alper, Özge Özpirinççi, Mert Fırat, Pınar Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Halil Ergün, Sevil Demirci, Şevket Çoruh, Ferzan Özpetek, Berkun Oya, Onur Saylak, Fatih Akın, Damla Sönmez, Hale Soygazi, Kaan Urgancıoğlu, Hazar Ergüçlü, Berkay Ateş, Melisa Sözen, Ekin Koç, Serra Yılmaz, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal, Mehmet Aslantuğ, Meltem Cumbul, Rutkay Aziz, Öner Erkan, Funda Eryiğit, Menderes Samancılar gibi isimlerin olduğu bir grup sinemacı; 25 Nisan Pazartesi günü karara bağlanan Gezi Davası için hazırlanan metnin ilk imzacıları oldular.

Yönetmenlerin, senaristlerin ve oyuncuların da aralarında olduğu 177 sinemacı, sinema sektörünü imza vermeye davet etti.

"KORKMUYORUZ, SİNMİYORUZ!"

"Sinemacılar Bu Hukuksuzluğa Seyirci Kalmayacağız Diyor" başlıklı yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bundan 9 yıl önce, 2013 yılında vicdanlı insanların kentine sahip çıkmak üzere başlattığı ve ülke geneline yayılıp milyonların paylaştığı Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız. Daha önce aynı suçlamadan beraat etmiş, aralarında meslektaşımız Çiğdem Mater’in de olduğu Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi’ye verilen 18’er yıllık, Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını kendimize verilmiş sayıyor ve hiçbir somut delile dayanmayan bu karara itiraz ediyoruz. Anayasal, barışçıl gösteri ve protesto hakkını kullanan vatandaşları şeytanlaştırmak, terörize etmek, cezalandırmak hiçbir erkin haddi de hakkı da olamaz.

Biz bu ülkenin sinemacıları olarak içinden çıktığımız toplumun sözü, sesi, yüzüyüz. Bu karar karşısındaki öfkemizi umuda ve cesarete çevirip ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için elimizden geleni ardımıza koymamayı bir borç; özgürce yaşanacak bir Türkiye’yi hep beraber inşa etmeyi bir görev kabul ediyoruz.

Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişildiği belli olan bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız; susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz!"

NE OLMUŞTU?

Çağlayan Adliyesi'nde 25 Nisan Pazartesi günü görülen Gezi Davası’nın karar duruşması sonucunda, Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet cezası, 16 kişiye ise 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Mücella Yapıcı, Can Atalay, Çiğdem Mater, Yiğit Ekmekçi, Hakan Altınay ve Mine Özerden’in tutuklanmasına karar verilmişti.



İLK İMZACILAR

177 sinemacı tarafından oluşturulan metnin il imzacıları şu şekilde:

