Yılmaz Özdil'den 'Gezi Davası' kararına sert tepki: 'Utanç duyuyorum'

27 Nisan 2022 Çarşamba, 10:30

Gazeteci Yılmaz Özdil, Candaş Tolga Işık'ın TV100'de hazırlayıp sunduğu 'Az Önce Konuştum' programının bu haftaki konuğu oldu. Burada gündemi değerlendiren Özdil, hem cumhuriyetin ilk 15 yılında neler yaşandığını anlattığı Anka Kuşu kitabı hakkında konuştu, hem de Gezi Davası'nda çıkan skandal kararları eleştirdi.

Cumhuriyet Dönemi ve Kurtuluş Savaşı'na ilişkin bilgiler veren Özdil, ''Cumhuriyet ilkelerinin, devrimlerinin gerçekleşebilmesi için bunu topluma aktarabilmek gerekiyor. Atatürk’ün savaştan kastı bu. Dünya tarihine baktığınızda Millî Mücadele güçsüzün güçlüleri yendiği tek savaştır. Dünya tarihinde enflasyonsuz tek savaş Kurtuluş Savaşı'dır'' ifadelerini kullandı.

ATATÜRK KİTABINI YAZDIĞI İÇİN PİŞMAN MI?

Özdil, Işık'ın "Atatürk eleştirilerine ne diyorsunuz, koleksiyon kitabından pişman mısınız?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Kitap daha ilk 10 günde 750 bin barajını geçti. Kimsede en ufak bir itiraz yoktu. Çocuk kitaplarını çıkardık, Milli Eğitim müfredatından çıkarılan Atatürk’ü biz anaokullarının kütüphanesine soktuk, bize saldırı başladı. Bu kitaba saldırının temel sebebi, bu kitabın bu ülkenin öğretmenleri tarafından sahiplenmesidir."

"Mustafa Kemal kitabı 1 milyon 400 bin tirajına ulaştı. Mustafa Kemal’in çocuk versiyonu 2.5 milyon oldu. Biz bu ülkede doğan Atatürkçü yurtsever ailelerin çocuklarının kundağına Mustafa Kemal kitabını koyduk. Bize saldırılmasının temel sebebi bu."

"KOLEKSİYON KTABINI KEŞKE 25 BİN TL YAPSAYDIK"

"Türkiye'de koleksiyon kitap kavramı var" diyen Özdil, "Hakkında 1000'in üzerinde kitap yazılmış Mustafa Kemal'in bir tek koleksiyon kitabı yoktu. Biz dedik ki bu koleksiyon kitabını biz yapacağız. Koleksiyon kitabını keşke 25 bin TL yapsaydık. Biz gazeteciliği para kazanmak için yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

HDP'Lİ GARO PAYLAN'A TEPKİ

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın sözde Ermeni 'soykırımının' tanınması için TBMM’ye sunduğu kanun teklifi hakkında da konuşan Özdil, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan senatosuna, tarihte ilk kez, ‘Türkler Ermenileri katlediyor, soykırım yapıyor’ teklifi geldiğinde tarih 1897. Tehcir ne zaman? 1915. Rüstem Bilinski, Osmanlı’nın Washington Büyükelçisi. Amerikan devletinin soykırım iddialarına cevap verdiği için Amerikan basınında, Osmanlı adına makaleler yazdığı için Amerikan devleti tarafından Amerika’dan kovuluyor."

"Tarih 1914. Daha tehcir olmamış. Bugün utanmadan çıkıp, Türkiye soykırım yaptı’ diyenler açsınlar Amerikan devletinin misyoner arşivlerini okusun. 1897 senesindeki Amerikan senatosundaki iftira teklifi neyse, bugün Biden’ın dile getirdiği soykırım kavramı odur. Soykırım yaratılmış bir kavramdır."

'GEZİ DAVASI' TEPKİSİ: UTANÇ DUYUYORUM

Son olarak Gezi Davası’nda verilen skandal kararları da değerlendiren Özdil, şu sözleri kullandı:

"Osman Kavala’nın halen hapiste tutuluyor olması zaten bir insanlık suçuydu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirilmesi Türkiye’nin artık bir hukuk devleti olma idealinden vazgeçtiğini gösteriyor. Kavala’nın uğradığı bir insanlık suçudur. Bu ‘Yetmez ama evet’ diyen ikinci cumhuriyetçilerin, ‘Vesayet odaklarıyla mücadele ediyoruz’ diyen sömürge solcularının, çantacı gazetecilerin bedelini aslında şu anda Osman Kavala ödüyor.

Hazin olan tarafı şudur ki, cehenneme giden bu yolları döşeyenlerin hepsi dışarıda ellerini kollarını sallayarak geziyor, hatta muhalif medyada boy gösteriyor. Ama aslında ‘Yetmez ama evet’ demeyen Osman Kavala’ya bunun hepsinin bedeli ödetiliyor.

Ben hem insan olarak Osman Kavala’nın başına gelenlere çok üzülüyorum, hem de bu ülkenin yurttaşı olarak Türk hukukunun eğilip, bükülerek getirildiği bu noktadan utanç duyuyorum."