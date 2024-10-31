18. İstanbul Bienali'nin küratörü belli oldu

Yayınlanma: 31.10.2024 - 12:49

Güncelleme: 31.10.2024 - 12:52

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenlenecek 18. İstanbul Bienali, Christine Tohmé küratörlüğünde gerçekleştirilecek.

18. İstanbul Bienali, 2025’te başlayıp 2027’de sona erecek ve üç ayrı bölümden oluşacak. Bienal boyunca sunulan her program, bir önceki aşamada açılan araştırma ve sorgulama hatlarının üzerine inşa edilecek.

Bienalin ilk ayağı, 20 Eylül–23 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek sergiler ve kamusal programlardan oluşacak. 2026 yılında bienal kapsamında kalıcı bir akademik yapı kurulması için çalışılacak. Buna ek olarak yerel sanat inisiyatifleri ile işbirliği içinde düzenlenecek dört etkinlikten oluşan bir program hayata geçirilecek. 18. İstanbul Bienali, 18 Eylül–14 Kasım 2027 tarihleri arasında, süreç boyunca kurulan işbirlikleri ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılacak sergiler, yayınlar, performanslar ve buluşmalarla tamamlanacak.