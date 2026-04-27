19. İstanbul Bienali'nin küratörleri belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding'in desteğiyle düzenlecek 19. İstanbul Bienali'nin küratörleri açıklandı. 18 Eylül–14 Kasım 2027 arasında düzenlenecek bienalin küratörlüğünü sanatçı ve küratör LIU Ding ile sanat tarihçisi ve küratör Carol Yinghua LU üstlenecek.

Liu Ding ve Carol Yinghua Lu, 2007 yılından bu yana küratoryal çalışmalar yürüten ve araştırmalar yapan bir ekip olarak birlikte çalışıyor. 2024 yılında düzenlenen 8. Yokohama Trienali’nin sanat direktörlüğünü birlikte üstlendiler.

Küratörlüğünü yaptıkları sergiler arasında Trans-Güneydoğu Asya Trienali: Sounds as Silence: The Academic Value of Life (2021), Anren Bienali: Crossroads (2017), Shenzhen Heykel Bienali (2012), Little Movements: Self-practice in Contemporary Art I/II/III (2011, OCAT Shenzhen, Çin; 2013, MUSEION, Bolzano, İtalya; 2015, ACC, Gwangju, Kore) ve Liberation (2010) yer alıyor. 2011 yılından bu yana, küratoryal çalışmalarında Çin’de güncel sanatın tarihsel gelişiminde sosyalist gerçekçiliğin yankıları üzerine yürüttükleri araştırmalara dayanan bir dizi tematik ve kişisel sergiye odaklanıyorlar.

BİENAL'DE BİR EŞİK: ODAK DEĞİŞİM ÇAĞRISI

Liu Ding ve Carol Yinghua Lu, 19. İstanbul Bienali’ne dair ilk düşüncelerini şöyle aktardı: “Uzun yıllardır çok cesur küratoryal ve sanatsal arayışlara imkân tanıyan bir platform olarak bilinen İstanbul Bienali’nin on dokuzuncu edisyonunun küratörlüğünü üstlenmekten onur duyuyoruz. Bugün biz sert politik dalgalanmalar ve algoritmaya dayalı teknolojilerle kuşatılmış bir alanda yol alırken sanat da ‘başka yerde’, derin varoluşsal kaygılarımızı uzak ufuklara yönelterek hafifletme çabasına saplanmış hâlde buluyor kendini. 19. İstanbul Bienali, ciddi bir odak değişikliğinin gerekliliğine işaret ediyor. Tepkisel yorumları ve teknolojiye sığınarak gerçeklikten kaçmayı bir kenara bırakıp, sanata ve bireye özgü eylem imkânlarını tanımak ve sahiplenmek istiyoruz. Bu bienalde, kendimizi ve günümüzün gerçekliklerini karşımıza alarak düşünceye ve sanata eleştirel dirayetleri ile duyumsanan görkemlerini geri kazandırmayı, sanatsal üretim için bağımsız ve dirençli bir geleceğin yalnızca hayal değil inşa da edilebildiği bir alan yaratmayı amaçlıyoruz.”

Bienalin başlığı, kavramsal çerçevesi, mekânları ve diğer ayrıntıları önümüzdeki aylarda açıklanacak.

KÜRATÖRLER HAKKINDA

LIU DING

Pekin’de yaşayan sanatçı ve küratör Liu Ding, sanatsal ve küratoryal pratiğiyle, tarihsel olan ile güncel olanı birbirine bağlayan söylemsel düşünce hatlarını irdeleyen çoklu bakış açılarına ve betimleme biçimlerine odaklanır. Çalışmaları, Çin sanatında öznellik tarihine dair daha karmaşık bir kavrayış geliştirmenin imkânlarını genişletmeyi amaçlar.

Liu Ding; Busan Bienali (2018), Yinchuan Bienali (2018), İstanbul Bienali (2015), Asya Pasifik Trienali (2015), Prospect 3 New Orleans (2014), Şanghay Bienali (2014), Taipei Bienali (2012), 53. Venedik Bienali Çin Pavyonu (2009), Media City Seoul (2008) ve Guangzhou Trienali (2005) gibi birçok bienal ve trienalde yer almıştır. 2018 yılından bu yana, Milano’daki NABA’da misafir profesör olarak sergi tasarımı dersleri vermektedir.

Çalışmaları M+ Müzesi (2025); Gwangju Sanat Müzesi (2024); Castello di Rivoli, Torino (2020); MAK Avusturya Uygulamalı Sanatlar / Güncel Sanat Müzesi, Viyana (2019); Haus der Kulturen der Welt (2018); Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (2018); 4A, Sidney (2017); Kunstmuseum Bern (2016); Guandu Sanat Müzesi, Taipei (2016); Para Site, Hong Kong (2016); Red Brick Museum, Pekin (2016); Frye Art Museum, Seattle (2016/2012); Museum Bonnefanten, Maastricht (2015); MoMA PS1, New York (2015); Hiroshima Çağdaş Sanat Müzesi (2015); Tate Modern, Londra (2013/2012); Taipei Güzel Sanatlar Müzesi (2012); Times Museum, Guangzhou (2012/2011); ZKM, Karlsruhe (2011); Iberia Centre for Contemporary Art, Pekin (2008); PasquArt, Biel (2008); Arnolfini, Bristol (2008); Turner Contemporary, Kent (2008); São Paulo Sanat Müzesi (2008); Kunsthalle Wien, Viyana (2007); Astrup Fearnley Modern Sanat Müzesi, Oslo (2007); Şanghay Çağdaş Sanat Müzesi (2006); Luggage Store Gallery, San Francisco (2006); Seul Sanat Müzesi (2006) ve Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino (2006) başta olmak üzere çok sayıda önemli kurumda sergilenmiştir.

CAROL YINGHUA LU

Sanat tarihçisi ve küratör Carol Yinghua Lu, Pekin’deki Inside-Out Sanat Müzesi’nin direktörüdür. Melbourne Üniversitesi’nden sanat tarihi alanında doktora derecesine sahip olan Lu, 2012–2015 yılları arasında OCAT Shenzhen’de sanat direktörü ve baş küratör olarak görev yapmış; 2013 yılında Museion, Bolzano’da konuk küratör; 2005–2007 yılları arasında ise Asia Art Archive’da Çin araştırmacısı olarak çalışmıştır. Sanatçı monografilerine, sergi kataloglarına ve aralarında e-flux journal, frieze, The Exhibitionist, Yishu, Flash Art, Contemporary gibi yayınların da bulunduğu çok sayıda sanat dergisine katkıda bulunmuştur. 2008–2018 yılları arasında frieze dergisinde katkı sunan editör olarak görev almış; 2012–2013 yıllarında Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art dergisinin Çince edisyonunun baş editörlüğünü üstlenmiş; 2007–2010 yılları arasında ise Contemporary Art and Investment dergisinin kurucu ortaklarından biri ve eş editörü olmuştur. 2016 yılında, güncel Çin sanatı üzerine eleştirel yazı ve küratörlük alanındaki çalışmalarıyla Yishu Ödülleri’ne layık görülmüştür.

2017 yılında ARIAH (Association of Research Institutes in Art History) Doğu Asya Bursu’nu kazanmış; 2013 yılında Asya-Pasifik Burs Programı kapsamında Tate Araştırma Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2012 yılında Gwangju Bienali’nin eş sanat direktörlüğünü üstlenmiştir.

Hyundai Blue Prize Art + Tech (2022, 2021), Tokyo Contemporary Art Award (2019–2022), The Choi Foundation Prize for Contemporary Art (2022, 2021), Gallery Weekend Beijing En İyi Sergi Ödülü (2017–2020, 2022), Han Nefkens Foundation – Loop Barcelona Video Art Award Production (2020–2024), abC Art Book Award (2021), Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative (2019), Hugo Boss Asia (2019), Uluslararası Sanat Eleştirisi Ödülü (2014), Future Generation Art Prize (2012) ve Venedik Bienali Altın Aslan Ödülü (2011) gibi birçok önemli ödül ve programda jüri üyesi olarak görev yapmıştır.