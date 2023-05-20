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19 Mayıs haftasında CRR Genç Oda Orkestrası konseri

Şef Francesco D’Arcangelo yönetiminde CRR Genç Oda Orkestrası, 21 Mayıs Pazar günü 19.00’da Camillo Togni, Rodolfo Caporali ve Viotti Valsesia, piyano yarışmalarında ikincilik ödülüne değer görülen İtalyan piyanist Guiseppe Gullotta ile “CRR Genç Oda Orkestrası Solistlerini Arıyor” yarışmasını kazanan çellist Umut Sağlam’ a eşlik edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 03:00
19 Mayıs haftasında CRR Genç Oda Orkestrası konseri
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Sağlam konserde Haydn’in, “2. Çello Konçertosu” nu çalacak.

Programda Beethoven, “1.Piyano Konçertosu” ve Grieg, “Holberg Süiti” eserleri de seslendirilecek.


19 Mayıs 19 mayıs 1919 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

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