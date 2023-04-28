“1919-23 Destan ve Onlar” sergisi İzmirlilerle buluşuyor
Ressam, yazar, heykeltıraş, sanat tarihçisi Gürol Sözen’in “1919-23 Destan ve Onlar” sergisi İzmirliler ile 3 Mayıs’ta buluşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde AASSM’de düzenlenecek sergi, Kurtuluş Savaşı’nı gelecek kuşaklara aktaracak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılında ressam, yazar ve sanat tarihçisi Gürol Sözen’in “1919-23 Destan ve Onlar” sergisine ev sahipliği yapacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 3 Mayıs Çarşamba günü açılacak sergi 1972 yılından bu yana sanatçının çizdiği resim ve destan şiirlerinden oluşacak. 18 Haziran’a kadar açık kalacak sergiyi İzmirliler, hafta içi 09.30-17.30, hafta sonu ise 12.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edebilecek.
ESERLER VEFA BORCU
Projesini bir sorumluluk projesi olarak tanımlayan sanatçı Sözen, “Kurtuluş Savaşı’nı simgeleyen ve yankılar uyandıran seçme eserler, İzmir için özel tasarlandı ve özel yorumlandı. 100. yıl bizlere bırakılan büyük bir miras. Bu boyutta yeryüzü coğrafyasında benzeri olmayan bir destan. Varlık nedenimizin başkaldırışı. Bu eserler ulusum adına bir ‘vefa’ borcu. Ben bu dönemi, yılların içinde çizgi ve rengimle yorumlamaya çalıştım ve durmaksızın çiziyorum” diye konuştu.
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