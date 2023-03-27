"1923" müzikali 23 Nisan'da sahnede

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 14:34

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 14:34

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan 1923 müzikali Türk tiyatro tarihinin en büyük ve en kapsamlı yerli müzikal projelerinden biri olma iddiasıyla Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin desteğiyle sahneye taşınıyor.

Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan ve yer yer fantastik öğeler içeren yapımda, bir müze gezisi sırasında kaybolan ve kendilerini Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulan dört arkadaşın öyküsü anlatılıyor.

Müzikalin başrollerini Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar, Elif Gülalp, Ülkü Hilal Çiftçi, Metin Boray Dikenelli ve Ozan Persentili paylaşıyor.







23 Nisan'da prömiyer



Yekta Kopan, Mert Dilek ve Mehmet Ergen tarafından kaleme alınan eserin yönetmenliğini Mehmet Ergen ile Lerzan Pamir, müziklerini ise Tuluğ Tırpan üstleniyor.

Koreografisini Beyhan Murphy’nin, tarih danışmanlığını ise Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan yaptığı müzikalin dekor tasarımında Robert Innes Hopkins, kostüm tasarımında Gül Sağer, ışık tasarımında Malcolm Rippeth ve Douglas O’Connell yer alıyor.

1923 müzikali prömiyerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 'Askıda Ne Var' iş birliği ile öğrencileri ücretsiz ağırlayarak Zorlu PSM’de gerçekleştirecek ve sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Müzikalin 24 ve 25 Nisan’daki gösterimlerinin biletleri bugünden itibaren satışa sunuluyor.