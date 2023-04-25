‘1923’ müzikali seyirciyle buluştu: ‘Cumhuriyet bu neslin sesi...’

Yayınlanma: 25.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2023 - 04:00

“Cumhuriyet senindir, Cumhuriyet benimdir, bu neslin sesidir.” CUMHURİYET... CUMHURİYET... Hep birlikte bu şarkıyı söyledik önceki gün. 23 Nisan’da seyirciyle buluşan “1923” müzikali bütün milli duygularımızı daha da kabarttı. 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış günü... 1923, Cumhuriyet’in ilan edildiği tarih... Tüm bunların ekseninde sahnede danslar ve canlı bir de orkestra olunca biz seyircilere bir daha geliriz demek kaldı. Müzikalin en büyük süprizi ise sondaydı. Işıklar hafif karardı. Bir sessizlik, sonra mavi parlayan umut dolu gözleriyle, ileri bakarak, yavaş yavaş sahnenin ortasına yürüdü. Üstünde siyah takımı, elinde bastonuyla... Sessizlik yedi yaşındaki kızım Melodi’nin “Atatürk ölmemiş” diye coşkuyla bağırmasıyla son buldu. Büyüklerin gözünde yaş, küçüklerde ise büyük coşku ve sevinç vardı. Atamızın kendi sesinden konuşmaları duyuldu. Sonra arkasını döndü Atam ve yine yavaş adımlarla ilerledi, en son seyirciye döndü baktı. Sonra karanlık. Atatürk’ün hologram ile sahneye yansıtılması tüm salondaki seyircileri o kadar etkiledi ki uzun bir süre salondan ayrılamadık desem yeridir. Ne büyük hasret, ne büyük özlem, ne büyük saygı... Saymakla bitmez Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan minnet...

BEYHAN MURPHY...

Müzikaldeki danslar çok etkiliydi. Koreografi bütün mükizali almış ve yukarı taşımış desem yeridir. Müzik çok başarılı, kostümlerin hepsi ise birbirinden iyiydi.

Mehmet Ergen ve Lerzan Pamir ile birlikte oyunun yönetmenliğini üstleniyor. İzleyenlerin kendini Milli Mücadele’den Cumhuriyet’e uzanan bir yolculukta bulduğu müzikalin özel olarak bestelenen müzikleri; besteci Tuluğ Tırpan’ın, müzikalin koreografisi ise modern dans ve müzikal alanında ülkemizin önde gelen ismi koreograf Beyhan Murphy’nin imzasını taşıyor. Eserin tarih danışmanlığını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan üstleniyor.

BANDIRMA VAPURU!

Müzikalde bir müze gezisi sırasında kaybolan, kendilerini Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulan dört arkadaşın hikayesi anlatılıyor. Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan ve yer yer fantastik öğeler içeren serüvende duygusal dakikalar yaşadık.

Işık tasarımında önemli tiyatro topluluklarından “Kneehigh Theatre”da 20 yıl boyunca sayısız çalışmaya imza atan Malcolm Rippeth ve multimedya tasarımında ödüllü video tasarımcısı Douglas O’Connell yer alıyor. Tasarım ekibi ise; Robert Innes Hopkins, Malcolm Rippeth, Douglas O’Connell, Gül Sağer, Illusionist Merve Yörük’ten oluşuyor.

200 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞMASI

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin desteğiyle Cumhuriyetin kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen “1923” müzikalinin sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışması var. Hazırlıkları 18 ay süren müzikalin başrollerinde ise Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar, Elif Gülalp, Ülkü Hilal Çiftçi, Metin Boray Dikenelli, Ozan Persentili yer alıyor. Sezon boyunca Zorlu PSM’de sahnelenecek olan “1923” müzikali bugün ve 23-24 Mayıs tarihlerinde izleyiciyle buluşmaya devam edecek.