1930-1970 yılları arasında çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafların yer aldığı sergi 27 Nisan’a dek sürecek: Geçmişten bugüne kareler

Yayınlanma: 23.04.2025 - 04:07

Güncelleme: 23.04.2025 - 04:07

Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) başkanı ve koleksiyoner A. İlhan Gülek koleksiyonundan oluşan sergide 1930-1970 yılları arasında yapılan 23 Nisan kutlamaları sırasında çekilen çocuk fotoğrafları yer alıyor. 60 fotoğraftan oluşan sergideki fotoğraflara baktığımızda geçmişte çocukların, bayramın coşkusunu ve heyecanını nasıl yaşadıklarını anlayabiliyoruz. Sergide yer alan fotoğraflar Bakırköy’de ve ülkemizin dört bir yanında çekilmiş.

300 FOTOĞRAF...

Gülek, fotoğrafları yaklaşık 20 yılda tek tek topladığını söylüyor ve ekliyor: “Sahaflardaki, eskicilerdeki fotoğraflarla saatler geçiriyorum. Bir tane bile bulursam, çok seviniyorum. Son dönemlerde internet üzerinden de fotoğraf satın alıyorum. Sergide arkadaşlarımın da fotoğrafları var. Koleksiyonumda 300’ü aşkın fotoğraf var.”

Gülek, serginin asıl amacının geçmişteki coşkuyu yeniden canlandırmak olduğunun altını çiziyor. Gülek, “Bu fotoğraflar geçmişteki kutlamaların bugüne kıyasla çok daha büyük ve renkli olduğunu gösteriyor. Yokluklar içinde yapılan hazırlıklar giysiler ve oluşturulan kompozisyonlar heyecan verici” diyor.