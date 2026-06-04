'2 Aile Arasında'nın vizyon tarihi belli oldu!

Türk komedi filmi "2 Aile Arasında", 4 Aralık'ta beyaz perdede sinemaseverlerle buluşacak.
Filmin yapımcılığını üstlenen BKM'den yapılan açıklamaya göre, senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği "2 Aile Arasında"nın vizyon tarihi netleşti.
Çekimleri devam eden film, 4 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.
Gösterime 2017'de giren ilk film "Aile Arasında", elde ettiği gişe başarısının yanı sıra dijital platformlarda en çok izlenen yerli yapımlar arasında yer aldı.
Sevilen karakterleri yeniden bir araya getiren devam filminde, aileler arasındaki eğlenceli çatışmalar ve sürpriz gelişmeler işleniyor.
Filmde, Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal rol alıyor.