2 bin 400 metrede festival keyfi: Palandöken Caz Maz

Yayınlanma: 02.01.2024 - 11:28

Güncelleme: 02.01.2024 - 11:28

Caz Maz Festivali, 11-14 Ocak tarihlerinde bu yıl 4. kez Erzurum Palandöken’de düzenlenecek.

Sway Hotels'de yapılacak Caz Maz, 2 bin 400 metrede 'Lesli Karavil' stand up gösterisi ile başlayacak. Etkinlikte, Oz. Hybrid Ensemble, Öner Karaçuha Quartet, Aytek Dorken: Impromptu Harmony, 'Su Sonia' ve Marlô canlı ve dj performanslarıyla sahne alacak.

"Assos: Caz Maz", 2021 yılının eylül ayında Kuzey Ege'nin sahillerinde "Sıfırıncı Sene" adıyla hayata geçmiş bir festival. 2022 yılında, tekrar Assos'ta "Birinci Sene" adı altında gerçekleştirildi. Caz Maz, 2023 itibarıyla sadece Assos'ta değil, festivalin ruhuna, renklerine ve temasına uygun farklı coğrafyalarda ve mekânlarda devam ediyor. O günden beri, 2023’ün eylül ayında “İstanbul: Caz Maz” Galata’da, Doğan Apartmanının terasında gerçekleşmişti.





