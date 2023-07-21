2 bin 500 yıllık mekânda klasik müzik konseri

Yayınlanma: 21.07.2023 - 12:44

Güncelleme: 21.07.2023 - 12:44

Konak Belediyesi’nin İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlediği Kadim Kentten Yükselen Sesler Agora Klasik Müzik Dinletileri, Agora Ören Yeri’nde başladı. 2 bin 500 yıllık tarihi mekânın büyülü atmosferinde verilen ilk konserde Tuana Köprülü (keman), Ece Sökmen (keman), Alaz Abana (viyola), Gökçe Bahar Oytun (Viyolonsel) ve Göksu Söker’in (kontrbas) bir araya geldiği Yaylı Quintet dinleyicileri büyüledi.

“İZMİR’İN FARKI BU”

Yaylı Quintet repertuvarıyla dikkat çekerken, konseri Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da dinledi. Agora Klasik Müzik Dinletileri’nin ekim ayına kadar her ay düzenleneceğini söyleyen Başkan Batur, “Kadim Kentten Yükselen Sesler adıyla başlattığımız klasik müzik dinletilerinin ilkini gerçekleştirdik. Katılan tüm misafirlerimize ve emekleri geçenlere teşekkür ediyorum. İzmir’in farkı bu; İzmir sanatla, kültürle öne çıkan, kadınların sesinin her zaman yükseldiği yerdir. Bu akşam da bunu bir kez daha gösterdik” diye konuştu. 24 Temmuz’da Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yıldönümünün kutlanacağını, Lozan Fatihi İsmet İnönü’nün anılacağını da anımsatan Batur, düzenlenecek etkinliklere tüm İzmirlileri davet etti.

Agora Klasik Müzik Dinletileri, 9 Ağustos, 23 Ağustos, 13 Eylül, 27 Eylül ve 28 Ekim tarihlerinde yine Agora Ören Yeri’nde düzenlenecek.