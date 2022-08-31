2. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 Eylül'de başlayacak

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Kültür Dairesi Başkanlığı katkılarıyla düzenlenecek festivale, Tedi Papavrami, François-Frederic Guy, Miguel da Silva, Frans Helmerson, Jacques Ammon ve Jerusalem Quartet konuk olacak.

Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil'in sanat yönetmenliğinde yapılacak festival, kendini dinlemek, birbirini dinlemek ve şehri dinlemek başlıklarını ele alıyor.

Festivalin 6 Eylül'deki açılış konserinde, usta keman virtüözü Tedi Papavrami, yorumcu François-Frederic Guy ve Nil Kocamangil sahne alacak.

Etkinlik programı İBB Kültür Sanat'a ait sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.