19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde "Şatonun Altında" tiyatro oyunu sahnelendi
19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, "Şatonun Altında" tiyatro oyunuyla devam etti.
Gümüşlük Mahallesi'ndeki Antik Taş Ocağı'nda izleyiciyle buluşan Fiziksel Tiyatro Araştırmaları'nın sahnelediği ve William Shakespeare'in "Macbeth" oyunundan yola çıkan eser, yeni bir yazımla sahneye taşındı. Proje tasarımı ve uyarlamasını Pınar Akkuzu ve Gülden Arsal'ın yaptığı oyunda, performanslar da yine aynı sanatçılar tarafından sahnelendi.
Güray Dinçol'un yönettiği oyunda, proje asistanlığını Tuba Keleş üstlenirken, görsel tasarımları da Uğur Açıkgöz yaptı. Bodrumlu tiyatro izleyicisinin beğenisini toplayan oyun yoğun alkış aldı.
Festival, "Suda", "Kumda" ve "Taşta" konseptiyle çeşitli etkinliklerle 14 Eylül'de sona erecek.
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